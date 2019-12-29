صحيفة: إسبانيا سيطرت على كرة القدم الأوروبية في العقد الأخير

ركزت صحيفة ”آس“ الإسبانية على سيطرة كرة القدم الإسبانية على الألقاب الأوروبية خلال العقد الأخير 2010-2019، حسب نتائج كرة القدم للفرق رجالا ونساء، وكرة القدم في الصالة وكرة القدم للشباب.

وفازت إسبانيا في العقد الأخير بـ26 لقبا أوروبيا متفوقة على إنجلترا التي فازت بـ8 ألقاب وفرنسا وألمانيا المتوجتين بـ6 ألقاب.

وسيطرت إسبانيا في عشر المواسم الأخيرة على دوري أبطال أوروبا عبر الفوز بـ6 ألقاب 4 منها لريال مدريد مقابل لقبين لبرشلونة، فيما فازت إنجلترا بلقبين عبر تشيلسي وليفربول وإيطاليا وألمانيا بلقب واحد عبر إنتر ميلان وبايرن ميونخ.

وعلى صعيد الدوري الأوروبي، توجت إسبانيا أيضا بـ6 ألقاب عبر إشبيلية وأتلتيكو مدريد مناصفة بـ3 ألقاب لكل منهما، فيما فازت إنجلترا بـ3 ألقاب لقبين لتشيلسي ولقب لمانشستر يونايتد، وفازت البرتغال بلقب واحد عبر فريق بورتو البرتغالي.

وعلى صعيد السوبر الأوروبي، توجت إسبانيا بـ8 ألقاب 3 لكل من ريال مدريد وأتلتيكو مدريد ولقبين لبرشلونة، فيما فازت ألمانيا وإنجلترا بلقب لكل منهما عبر بايرن ميونخ وليفربول.

كما فازت إسبانيا بلقبين لدوري أبطال أوروبا للشباب عبر برشلونة و4 ألقاب في كأس أوروبا لكرة الصالات عبر فريقي برشلونة وموفيستار بلقبين لكل منهما.

وفشلت إسبانيا فقط في الفوز بألقاب في كرة القدم النسائية، حيث تسيطر فرنسا عبر أولمبيك ليون على لقب دوري أبطال أوروبا بفوزها بـ6 ألقاب في العقد الأخير مقابل 4 ألقاب لألمانيا عبر فولفسبورغ لقبين وفرانكفورت و توربين بوتسدام لقب لكل منهما.

واكتفت إسبانيا في كرة القدم النسائية بلعب نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي عبر برشلونة، الذي خسر أمام عملاق المسابقة أولمبيك ليون الفرنسي.

وغابت إسبانيا الموسم الماضي عن الألقاب القارية الكبرى دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي والسوبر الأوروبي للمرة الثانية في العقد الأخير.

وفازت فرق إنجلترا بألقاب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي والسوبر الأوروبي عبر ليفربول وتشيلسي في نهائيات جمعت فرقا إنجليزية فقط.