سوشيال ميديا الرياضة: مارسيلو يستمتع مع عائلته في البحر.. وكريم بنزيما يتقمص دور الشيف

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

لوكاكو في حفل جلوب سوكر

نشر روميلو لوكاكو، لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ من حفل ”غلوب سوكر“ لتوزيع جوائز الأفضل لعام 2019، وعلق اللاعب:“قضيت وقتًا رائعًا في جوائز كرة القدم العالمية شكرًا لاستضافتي“

رونالدو يدعو لقضاء ليلة رأس السنة في هذا الفندق

نشر كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ من داخل فندقه، ودعى اللاعب لقضاء ليلة رأس السنة في الفندق، حيث علق:“هل قررت بعد أين ستحتفل بعيد رأس السنة الميلادية؟ مفاجآت مذهلة بالنسبة لك“.

مارسيلو مع عائلته في البحر

نشر البرازيلي مارسيلو، لاعب ريال مدريد الإسباني، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة عائلته في البحر، وعلق قائلًا:“السعادة في كل وقت، لا يهم كيف“.

نيمار على الشاطئ مع الأصدقاء

نشر نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة بعض الأصدقاء على أحد الشواطئ، حيث يقضي اللاعب إجازة رأس السنة

بنات كاباييرو في تدريبات تشيلسي

نشر ويلي كاباييرو، حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي، صورة له عبر موقع تبادل الصور“إنستغرام“ برفقة بناته عقب الانتهاء من تدريبات الفريق، وعلق اللاعب:“الحصول على بعض المرح مع بناتي بعد التدريب اليوم“.

بنزيما يتقمص دور الشيف

نشر كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد الإسباني، فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة ابنته في أحد المطاعم وتقمص اللاعب دور الشيف في إعداد الطعام وعلق بنزيما:“التاسعة مقابل النصر“.

Nueve Vs Nusr Et ⚔️???? pic.twitter.com/nTstJwWtO7 — Karim Benzema (@Benzema) December 28, 2019

فاردي يستقبل مولودته الجديدة

استقبل جيمي فاردي، لاعب ليستر سيتي الإنجليزي، مولودته الجديدة، حيث علق اللاعب عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“، قائلًا:“عبر القمر لإعلامك بأن فتاة صغيرة جميلة قد وصلت، بيكي والرضيع على ما يرام، ونحن جميعًا في حالة حب مع أحدث عضو في فريقنا“.

Over the moon to let you know our beautiful little girl has arrived ???? Becky and baby are both doing well and we are all totally in love with the newest member of our team. — Jamie Vardy (@vardy7) December 28, 2019

فيدال يدعم ناديه السابق

حرص أرتورو فيدال لاعب نادي برشلونة الإسباني على دعم النادي الذي يتبع للحي الذي نشأ فيه وأول الأندية التي التحق بها فيدال، حيث علق عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ قائلًا:“غدًا 29/12 في الساعة الخامسة مساءً سيتم تحديد بطل القسم الثالث B انضم إلينا لتشجيع نادي رودليندو رومان“.

Mañana 29/12 a las 17:00 Se define el campeón de la 3ra división B. Acompáñanos a alentar a los guerreros del Huasco. ???? @rodelindoroman ???????????? pic.twitter.com/CW8yfA0Rah — Arturo Vidal (@kingarturo23) December 28, 2019

بارترا يرحب بانضمام الينيا لصفوف بيتيس

نشر مارك بارترا لاعب نادي ريال بيتيس الإسباني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة كارليس الينيا لاعب نادي برشلونة، والذي انتقل، اليوم، إلى صفوف بيتيس على سبيل الإعارة، حيث رحب بارترا بزميله، قائلًا:“مرحبًا يا صديقي“.

غوميز: مدير نادي الهلال أنهى أزمة القهوة

نشر الفرنسي بافيتيمبي غوميز، لاعب نادي الهلال السعودي، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة سعود كريري مدير نادي الهلال، وعلق اللاعب:“اللاعبون خلصوا القهوة عليَّ بعد التمرين، والآن أنا في حديث مع المدير عن ذلك“.