المنتخب الإسباني كلمة السر في صفقات ريال مدريد خلال الصيف المقبل

كشفت تقارير صحفية الخطة التي سيلجأ إليها نادي ريال مدريد الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، والتي تبدأ نهاية الموسم الجاري في يونيو 2020.

وقالت صحيفة ”آس“ الإسبانية إن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، يريد أن يضم أكبر عدد ممكن من اللاعبين الإسبان الدوليين إلى صفوف الميرينغي، كي يستعيد النادي الملكي تواجده في المنتخب الإسباني الأول، ”لاروخا“.

وأشارت الصحيفة في تقرير نشرته، اليوم السبت، إلى أن المنتخب الإسباني لم يشهد لاعبين دوليين من ريال مدريد خلال الفترة الأخيرة سوى القائد سيرخيو راموس، والظهير الأيمن داني كارافاخال، بعد أن كان يضم 6 لاعبين في كأس العالم الأخيرة في روسيا 2018، هم: راموس، وكارافاخال، إلى جانب سانشو، ولوكاس فاسكيز، وماركو أسينسيو، وإيسكو.

وأكدت الصحيفة المدريدية أن بيريز يريد حسم صفقة الإسباني فابيان رويز، نجم نادي نابولي الإيطالي، والبالغ من العمر 23 عامًا، إضافة إلى استعادة لاعب الوسط داني سيبايوس، المعار حاليًا إلى صفوف آرسنال الإنجليزي، وذلك لتعزيز التواجد المدريدي في صفوف منتخب إسبانيا.

وتابعت بقولها:“خلال الفترة الماضية تعاقد ريال مدريد مع 9 لاعبين أجانب، هم: إدين هازارد، إيدير ميليتاو، لوكا يوفيتش، ميندي، رودريغو، تيبو كورتوا، كوبو، أريولا، لونين، في حين كانت الصفقة الإسبانية الأخيرة لريال مدريد، هي ألفارو أودريزولا، الذي انضم إلى الميرينغي من ريال سوسييداد في صيف 2018″.

وتوقفت مباريات الدوري الإسباني حاليًا بمناسبة الكريسماس، وستعود للانطلاق مرة أخرى 3 يناير المقبل، وسيلعب ريال مدريد يوم 4 يناير خارج أرضه أمام خيتافي، بينما يلتقي إسبانيول على أرضه مع برشلونة.

ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثاني في الدوري الإسباني، برصيد 39 نقطة بفارق نقطتين عن المتصدر برشلونة.

وعلى صعيد المنافسات الأوروبية تنتظر ريال مدريد مواجهة صعبة للغاية مع مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا.