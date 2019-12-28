 رسميا.. كارليس ألينيا ينتقل من برشلونة إلى ريال بيتيس (صورة) – إرم نيوز‬‎

رسميا.. كارليس ألينيا ينتقل من برشلونة إلى ريال بيتيس (صورة)

رسميا.. كارليس ألينيا ينتقل من برشلونة إلى ريال بيتيس (صورة)

المصدر: فريق التحرير

أعلن نادي ريال بيتيس الإسباني، رسميا، تعاقده مع لاعب الوسط كارليس ألينيا من برشلونة، بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.

وشارك ألينيا في 5 مباريات فقط الموسم الحالي مع برشلونة بواقع 260 دقيقة.

وذكرت تقارير سابقة أن برشلونة قرر التخلي عن ألينيا البالغ من العمر 21 عاما في الفترة المقبلة بشكل مؤقت، والإبقاء على إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال للاستفادة من خبراتهم الكبيرة في دوري أبطال أوروبا.

ويملك ريال بيتيس 23 نقطة في المركز الثالث عشر على لائحة ترتيب الدوري الإسباني علما أن برشلونة يتصدر جدول الترتيب برصيد 39 نقطة.

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