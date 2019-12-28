رسميا.. كارليس ألينيا ينتقل من برشلونة إلى ريال بيتيس (صورة)

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أعلن نادي ريال بيتيس الإسباني، رسميا، تعاقده مع لاعب الوسط كارليس ألينيا من برشلونة، بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم. وشارك ألينيا في 5 مباريات فقط الموسم الحالي مع برشلونة بواقع 260 دقيقة. وذكرت تقارير سابقة أن برشلونة قرر التخلي عن ألينيا البالغ من العمر 21 عاما في الفترة المقبلة بشكل مؤقت، والإبقاء على إيفان راكيتيتش…