أول تصريح من فيدال عن أزمة مستحقاته المتأخرة لدى برشلونة

أكد أرتورو فيدال لاعب وسط برشلونة خلال إجازته الحالية في بلده تشيلي، أن محاميه قد طلب من برشلونة دفع حوالي 2.4 مليون يورو قيمة مكافآت متأخرة.

وتحدث لاعب وسط النادي الكتالوني خلال مشاركته في اعتزال مواطنه رودولفو مادريد، قائلا: ”الشخص المسؤول عن تقديم الشكوى ليس أنا بل وكيل أعمالي والمحامي؛ لأنهما يتوليان مثل هذه الأمور“.

ولم يكن لدى فيدال رغبة في الدخول بجدال حول هذا الأمر وتحدث بحذر، لكنه شدد قائلا: ”أجد أنه من غير المنصف إذا كانت هذه الأموال مستحقة لي ولا أحصل عليها“.

كما أنه لم يرغب في الحكم على رحيله المحتمل من ”كامب نو“ إلى إيطاليا، وتحديدا إلى إنتر ميلان بقيادة المدير الفني أنطونيو كونتي، قائلا لصحيفة ”سبورت“ الإسبانية: ”هذا موضوع قلته بالفعل عندما وصلت إلى هنا (تشيلي)، سأتحدث عنه عندما أكون هناك (في إسبانيا). أنا في إجازة وأريد فقط التحدث عما يحدث هنا“.

وتم إثارة هذا الجدل بعد ادعاء فيدال أن برشلونة يدرس تفسيرا خاطئا للعقد، وأنه يعتبر ضغطا لإجباره على الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الشهر المقبل، بعد عدم اعتماد مدربه إرنستو فالفيردي عليه بشكل كبير هذا الموسم.

تفاصيل الشكوى

وقدم فيدال الشكوى عن طريق محاميه، في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول الحالي، وطالب بمبلغ 2.4 مليون يورو؛ بناء على بنود في عقده تمنحه المبلغ حال شارك في 60% من مباريات الموسم الماضي.

فيما يعتقد برشلونة أن البند يستوجب مشاركة اللاعب في شوط على الأقل في كل مباريات الفريق، وهو الخلاف الذي اندلع بين إدارة الفريق واللاعب.

ويعتقد برشلونة أن فيدال لم يستجب للشروط الموجودة في عقده، ولذلك يرفض دفع المبلغ، بينما يعتقد اللاعب التشيلي أنه يستحق المبلغ؛ لأنه استجاب لشروط بنود العقد.

وفوجئ برشلونة بشكوى فيدال أمام لجنة مشتركة بين رابطة الدوري الإسباني والاتحاد الإسباني لكرة القدم، بحسب ما ذكرت صحيفة ”سبورت“، ويعتقد أنه لا توجد ديون على إدارة الفريق للاعب.

وقد تساهم الشكوى التي تقدم بها فيدال في اقترابه من الرحيل عن النادي الكتالوني إلى إيطاليا، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث سبق أن لعب ليوفنتوس أربعة مواسم من 2011 إلى 2015.