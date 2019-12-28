تقرير: 3 أندية تهدد مستقبل تير شتيغن في برشلونة

قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن الألماني مارك أندريه تير شتيغن، حارس نادي برشلونة الإسباني، أصبح هدفًا مباشرًا للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى.

ويقدّم الحارس الألماني الدولي مستويات رائعة رفقة برشلونة في المواسم الأخيرة، علمًا بأن عقده مع العملاق الكتالوني ينتهي صيف 2022.

وانضم تير شتيغن إلى برشلونة صيف 2014 قادمًا من نادي بروسيا مونشنغلادباخ الألماني مقابل 12 مليون يورو، ووصلت قيمته التسويقية حاليًا إلى 90 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.

وأكدت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم السبت، أن أندية بايرن ميونخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي تريد الحصول على خدمات تير شتيغن بأي ثمن.

وتابعت: ”بالنسبة لمسؤولي برشلونة فإن وضع تير شتيغن لا يختلف كثيرًا عن الأرجنتيني الأسطوري ليونيل ميسي، فكلاهما لا يمكن التفريط فيهما بأي ثمن، لأنهما من العناصر الأساسية التي لا غنى عنها في البلوغرانا“.

وأشارت إلى أن أوليفر كان، الذي سيصبح عضوًا في مجلس إدارة بايرن ميونخ في 2020، وسيكون المدير التنفيذي العام 2022، يرى أن تير شتيغن سيكون خير بديل للحارس مانويل نوير، الذي وصل إلى الـ33 من عمره، وينتهي عقده برفقة العملاق البافاري العام 2021.

ومن جهة أخرى، فإن إدارة يوفنتوس ترى أن تير شتيغن سيكون مشروع ”بوفون الجديد“ في صفوف البيانكونيري، خاصة أن المستويات التي يقدمها الحارس البولندي فوزنيك تشيزني غير مطمئنة بالنسبة ليوفنتوس، الذي يرغب في التتويج بدوري أبطال أوروبا.

وفي سياق متصل، يريد نادي باريس سان جيرمان الحصول على تير شتيغن، لأنه يعلم أن الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، المنتقل من ريال مدريد الإسباني مطلع هذا الموسم، لا يمثل مشروعًا مستقبليًا على المدى البعيد للنادي.