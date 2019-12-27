ريال مدريد ينضم لصراع التعاقد مع نجم فلامنغو البرازيلي الصاعد

بات هدف إدارة نادي ريال مدريد واضحا، حيث يركز النادي الملكي في المرحلة المقبلة على التعاقد مع عدد أكبر من اللاعبين الشباب، لتجديد دماء الفريق الذي عانى خلال الموسم الجاري من تراجع أداء عدد من لاعبيه الكبار بصورة ملحوظة.

ويبدو أن تجربة التعاقد مع الثنائي البرازيلي رودريجو ومن قبله فينسيوس جونيور قد دفعت إدارة النادي الملكي إلى التركيز على المواهب البرازيلية في الفترة المقبلة.

نجم فلامنغو

قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن ريال مدريد استفسر عن إمكانية ضم المهاجم البرازيلي الشاب رينير خيسوس نجم فريق فلامنغو.

ونقلت الصحيفة الإسبانية عن ”sport tv“ البرازيلية أن العروض التي تصل إلى فلامنغو لضم رينير لم تتوقف، ويعد ريال مدريد آخر المهتمين بالتعاقد مع المهاجم الشاب.

ويحظى رينير باهتمام كبير من ناديي برشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، حيث يمتلك اللاعب شرطا جزائيا في عقده تصل قيمته إلى 35 مليون يورو.

وأشارت ”موندو ديبورتيفو“ إلى أن صفقة رينير تنطبق عليها المعايير الجديدة التي ينتهجها ريال مدريد.

ويسعى الميرينغي بسياسته التعاقدية الجديدة لجذب المواهب الشابة بأسعار مقبولة، بعيدا عن التوقيع مع نجوم الصف الأول.

تألق لافت واهتمام كتالوني

وفي الإطار ذاته، أوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة المنافس اللدود لريال مدريد يعد أحد أبرز الأندية المهتمة باللاعب رينير خيسوس.

وتألق رينير بشكل لافت مع منتخب بلاده في كأس العالم الأخيرة تحت 17 عاما مع منتخب السليساو.

وانخفضت قيمة الشرط الجزائي في عقد رينير من 60 مليون يورو إلى 35 مليون يورو فقط، عند قيامه بتمديد تعاقده مع فلامنغو قبل أشهر قليلة.