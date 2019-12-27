موهبة جديدة تشعل الصراع بين برشلونة وباريس سان جيرمان

كشفت وسائل إعلام فرنسية عن صراع جديد بين برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، بسبب رغبة النادي الكتالوني في التعاقد مع إحدى مواهب النادي الفرنسي.

وبحسب صحيفة ”ليكيب“، فإن باريس سان جيرمان يريد تجديد عقد عادل عوشيشي، الذي ينتهي في يونيو 2020، لكن اللاعب الذي ينحدر من أصول جزائرية لم يوافق على تمديد العقد، وسط اهتمام برشلونة بالحصول على خدمات اللاعب.

من جهتها أوضحت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أنّ عوشيشي البالغ من العمر 17 عامًا، يرفض الاستمرار في حديقة الأمراء، ويرغب في الرحيل، ويأمل برشلونة في التعاقد معه مجانًا في صيف العام المقبل.

وقالت الصحيفة، إن برشلونة مُهتم بالتعاقد مع عوشيشي مُنذ عدة سنوات، ويرغب بشدة في ضمه في الموسم الجديد.

وشارك عوشيشي في مُباراة واحدة مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي الموسم الحالي، وشارك في 4 مباريات في الدوري الأوروبي للشباب وسجل هدفا وصنع هدفين.

ومن المنتظر أن يكون عوشيشي حديث سوق الانتقالات بين برشلونة وباريس سان جيرمان، بعد صيف ساخن كان فيه النجم البرازيلي نيمار حديث سوق الانتقالات الصيفي الماضي، لكن الأمر نجح بالحفاظ على اللاعب.

ولا يبدو أن الحديث عن صفقة نيمار انتهى، إذ ذكرت تقارير أن إدارة برشلونة وعدت نجم الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي بمحاولة التعاقد مع نيمار مجددا الصيف المقبل.