نادي برشلونة يقترب من تجاوز تاريخي لريال مدريد في الدوري الإسباني (صورة)

ركزت صحيفة ”سبورت“ في عددها الصادر اليوم الجمعة اقتراب نادي برشلونة من معادلة وتجاوز رقم غريمه التقليدي ريال مدريد في عدد الأهداف تاريخيًا في الدوري الإسباني، حيث لم يعد يفصله سوى هدف وحيد وكتبت عنوانًا على صفحتها الأولى ”التجاوز التاريخي“.

وسجل ريال مدريد عبر تاريخه في الدوري الإسباني الدرجة الأولى 6137 هدفًا مقابل 6136 هدفًا لبرشلونة الذي استغل فترته الذهبية بشكل جيد وكان ندًا قويًا لغريمه على صعيد تسجيل الأهداف.

واستفاد برشلونة أيضًا في الموسم الماضي وهذا الموسم من رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وتأثيره على هجوم ريال مدريد حيث أصبح الفارق يقل بينهما.

وفي الموسم الماضي 2018/2019 وأول موسم يعرف غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو سجل برشلونة 90 هدفًا مقابل 63 هدفًا فقط لريال مدريد بفارق 27 هدفًا، وهذا الموسم بعد 18 جولة سجل برشلونة 47 هدفًا مقابل 33 هدفًا لريال مدريد والفارق بينهما 14 هدفًا.

وفي موسم ونصف منذ رحيل رونالدو كسب برشلونة عن غريمه التقليدي 41 هدفًا كفارق بينهما ليقترب من معادلة رقمه التاريخي وتجاوزه في ظل أزمة ريال مدريد الهجومية.

وللمقارنة فإن الموسم الأخير للنجم البرتغالي رفقة ريال مدريد 2017/2018 ورغم احتلال الفريق المركز الثالث في الدوري الإسباني الدرجة الأولى لم يكن الفارق شاسعًا على صعيد الأهداف حيث سجل برشلونة 99 هدفًا مقابل 94 هدفًا لريال مدريد.

وحتى عندما فاز برشلونة بالثلاثية التاريخية الثانية موسم 2014/2015 كان ريال مدريد الأكثر تسجيلًا للأهداف في الدوري الإسباني برصيد 118 هدفًا مقابل 110 لغريمه.

غياب رونالدو عن ريال مدريد

وساهمت أزمة المهاجم الهداف في الفريق في تقليص عدد أهدافه بشكل ملحوظ في موسم ونصف ويبقى الطريق أمام برشلونة سالكًا لتجاوز غريمه التقليدي على صعيد الأهداف في الدوري الإسباني.

ويملك برشلونة في صفوفه الهداف التاريخي للدوري الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل 432 هدفًا فيما يحتل الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي، المركز الثاني برصيد 311 هدفًا.

وعلى صعيد الألقاب أيضًا قلص برشلونة خلال فترته الذهبية الفارق بشكل كبير عن غريمه حيث تُوج باللقب 8 مرات في 11 موسمًا الأخيرة مقابل لقبين لريال مدريد ولقب لأتلتيكو مدريد.

لكن ريال مدريد يبقى متصدرًا لترتيب أكثر الفائزين بلقب الدوري الإسباني برصيد 33 لقبًا مقابل 26 لقبًا لبرشلونة والذي قد يحتاج لمواسم أكبر لتجاوز غريمه التقليدي.