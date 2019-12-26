كارليس ألينيا أول لاعب يتخلى عنه برشلونة في الميركاتو الشتوي

توصل ريال بيتيس إلى اتفاق مع برشلونة متصدر الليغا على استعارة كارليس ألينيا حتى نهاية الموسم، بدون أن يكون هناك شرط للشراء بشكل نهائي وفقا لرغبة النادي الكتالوني.

وتقدم خيتافي بعرض لاستعارة اللاعب البالغ عمره 21 عاما لكنه فضل ريال بيتيس لينضم له حتى 30 يونيو/حزيران المقبل، لينضم إلى مدافع برشلونة السابق مارك بارترا.

وذكرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية أن ألينيا بات أول لاعب يتخلص منه برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تبدأ الأسبوع المقبل.

يريد برشلونة إعادة التفكير في اللاعب الشاب للمستقبل، لذلك رفض أن يكون هناك شرط للشراء النهائي في نهاية فترة الاستعارة.

وغاب ألينيا عن تشكيلة المدير الفني إرنستو فالفيردي الذي وافق على رحيله، وهو أمر لم يحدث خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لأنه أراد تجربته.

وكان بيتيس أول ناد يطلب ضم اللاعب في الشهر الماضي بعدما عرض التعاقد معه أيضا في فترة الانتقالات الصيفية، لكن فالفيردي رفض رحيله حينها.

وأجرى بيتيس اتصالا باللاعب ووكيل أعماله الشهر الماضي على أمل حسم الصفقة خلال الميركاتو حتى يساهم ألينيا في إحداث طفرة وقفزة مع الفريق في الدور الثاني بالليغا، كما أن خيتافي أراد ضمه بعد تأهل الفريق إلى أدوار خروج المغلوب من الدوري الأوروبي.

وكان ميلان يرغب أيضا في ضمه وقدم عرضا ماديا جيدا للغاية لكنه لم يقنع اللاعب الذي أراد البقاء في الليغا، كما عرض سيلتا فيغو استعارته لكنه فشل في إقناع اللاعب.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن الاتفاق تم لكنه لم يصبح رسميا، حيث تسببت أعياد الميلاد في تأخير إتمام الصفقة رسميا، ولكن على الأرجح لن ينضم ألينيا إلى تدريبات برشلونة بعد انتهاء عطلة عيد الميلاد، حيث يريد ريال بيتيس تسجيله في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.

ويمتد عقد ألينيا مع برشلونة حتى عام 2022 ولا توجد نية للاستغناء عنه؛ لأن النادي يثق فيه تماما، لكن إعارته جاءت لاكتسابه المزيد من الخبرة والنضج والمشاركة بشكل مستمر في ظل ضمانات بيتيس بذلك؛ حتى يعود للنادي الكتالوني في الصيف ويبدأ فترة الإعداد.