لويس إنريكي: لا يوجد منتخب أفضل من إسبانيا في أمم أوروبا ”يورو 2020“

أكد لويس إنريكى، مدرب المنتخب الإسباني، أنه لا يرى أفضلية“ لأي منتخب على الماتادور للفوز ببطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2020).

وأعلن إنريكي خلال تصريحات نشرها الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بعض التغييرات على قائمة المنتخب، موضحًا أنه ليس كل المدربين لديهم الأولوية نفسها عند اختيار اللاعبين.

وقال إنريكي:“لا أرى أن أي منتخب يتفوق علينا، لا سيما إذا نظرت إلى التصنيف، بالطبع، يجب أن نعطي أفضلية لمنتخب فرنسا، الذي فاز بكأس العالم 2018، لكنه ليس متفوقًا على المنتخبات الخمسة أو الستة الأخرى التي أعتقد أنها مرشحة أيضًا للقب“.

وأضاف إنريكي أنه سيتم إجراء بعض التغييرات في صفوف الفريق، الذي في رأيه، يمر بـ“مرحلة تكوين وتطوير ومحاولة خلق طموحات جديدة“.

وتابع إنريكي:“ستكون هناك تغييرات، لكنها ليست كبيرة، لأن الأشخاص الذين كانوا موجودين من قبل هم الذين تعاونت معهم بالفعل، ويحكمنا أسلوب تفكير متشابه، ولكن المدرب هو الذي يحاول غرس فكرته، وأي اللاعبين علينا اختيارهم“.

واعتبر إنريكى أن المباراتين الوديتين لإسبانيا أمام ألمانيا وهولندا ستكونان مثيرتين للغاية لمشاهدة المستوى التنافسي لهؤلاء اللاعبين.

وأكمل مدرب برشلونة وروما السابق:“ليس من المهم فقط أن تكون لاعبًا ينضم دائمًا للمنتخب الوطني، بل أن تصل إلى هذه المرحلة النهائية في مستوى جيد، نظرًا لأن المسابقة قصيرة للغاية، وهناك 4 أسابيع و7 مباريات لأولئك الذين لديهم الفرصة للوصول إلى المباراة النهائية“.

وواصل مدرب إسبانيا:“أنتظر 2020 بفارغ الصبر، لأن 2019 كان عامًا سيئًا بالنسبة لي ولعائلتي، وآمل أن يكون عام 2020 أفضل كثيرًا“.

وتولى إنريكي تدريب منتخب إسبانيا بعد رحيل فرناندو هييرو من منصبه عقب كأس العالم 2018، وغادر إنريكي هو الآخر منصبه في مارس الماضي بسبب مرض ابنته قبل أن يعود مؤخرًا.

وأوقعت القرعة منتخب إسبانيا في مع السويد وبولندا والمنتخب الفائز بالمسار B.

وأحرز منتخب إسبانيا لقب أمم أوروبا 3 مرات، أعوام 1964، و2008، و2012.