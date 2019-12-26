ليونيل ميسي يكشف سر نجاحه في الركلات الثابتة ونصيحة صامويل إيتو

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم وقائد نادي برشلونة الإسباني، سر نجاحه في الركلات الحرة الثابتة.

وقال ميسي، خلال حواره مع رابطة الدوري الإسباني في الذكرى الـ90 للبطولة الإسبانية: ”مؤخرا بدأت أنظر وأرى في الركلات إذا كان الحارس يتحرك في وقت مبكر، وإذا كان يأخذ خطوة أو لا، وكيف هي ردة فعله، وكيف يكون الحائط، والآن أقوم بمزيد من الدراسة وأتدرب بشكل دائم على هذه التسديدات“.

وعن نصيحة زميله السابق الكاميروني صامويل إيتو، التي ساهمت في رفع معدل أهدافه، قال ميسي: ”أتذكر اليوم الذي قال لي فيه إيتو، إن اللحظة التي تسجل فيها سوف تأتي بعدها الأهداف تباعا“.

وأضاف: ”كنت أهدر الفرص آنذاك، وقتها بالفعل حين سجلت، أتى الهدف تلو الآخر“.

وأردف ميسي: ”في كل مرة أدخل فيها إلى أرض الملعب، يكون تفكيري في المشاركة باللعب مع الفريق أكثر من تسجيل الأهداف“.

وعن تحقيقه رقما قياسيا كهداف للدوري الإسباني في 2014، بكسر رقم تيلمو زارا (252 هدفا)، أوضح النجم الأرجنتيني: ”كوني الهداف التاريخي لبطولة بقيمة الليغا، أمر مميز حقا، وأعتقد أنه أحد أجمل الأرقام التاريخية في مسيرتي“.

وأضاف ميسي بالحديث عن حياته الشخصية: ”الوتيرة سريعة جدا في المنزل، والأمر كله يعتمد على أولادي، فدائما أعود من التدريب لتناول الغداء بشكل سريع وأذهب لإعادتهم من المدرسة، فحياتنا تعتمد عليهم كثيرا، وحين أغفو في المنزل يوقظونني“.

وسجل ميسي 618 هدفا في 705 مباريات مع برشلونة في جميع المسابقات، بينها 432 هدفا في الدوري الإسباني، و122 هدفا في دوري أبطال أوروبا.

وميسي هو الهداف التاريخي لبرشلونة وثاني الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا، بعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.