تطورات صفقة انتقال كافاني إلى أتلتيكو مدريد

شهدت صفقة نادي أتلتيكو مدريد الإسباني مع المهاجم الأوروغوياني إدنسون كافاني، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، تطورات جديدة.

وكانت تقارير أشارت إلى وجود اتفاق بين أتلتيكو مدريد وكافاني حول انتقال اللاعب إلى صفوف الروخي بلانكوس في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، يناير 2020، والتي تبدأ خلال أيام قليلة، ولكن يبدو أن الأمور لن تسير في هذا الاتجاه.

وقالت صحيفة ”آس“ الإسبانية إن البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان رفض تماما فكرة التفريط في كافاني خلال الميركاتو الشتوي.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن ليوناردو يريد استمرار كافاني برفقة بطل فرنسا حتى نهاية عقده في يونيو 2020.

وأكدت أن خطط أتلتيكو مدريد لضم كافاني في يناير تعرضت لصدمة قوية للغاية، في ظل رغبة الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب الروخي بلانكوس في التعاقد مع مهاجم مميز قبل انطلاق الدور الثاني للدوري الإسباني، الليغا، والمواجهة الحاسمة للفريق أمام ليفربول في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، والمقرر لها فبراير المقبل.

وتابعت: ”التقى ليوناردو مع كافاني، الذي أبدى رغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان، ولكنه أكد -أيضا- أنه سيحترم قرار النادي بناء على العلاقة الطيبة التي تربطه بالجميع في نادي العاصمة الفرنسية، وفي الوقت ذاته فإن ليوناردو أشاد بموقف كافاني، وأكد أنه لا نية على الإطلاق لرحيله في يناير، وأن اللاعب عليه الانتظار حتى نهاية عقده مع النادي في يونيو المقبل“.

ومضت ”آس“ تقول: ”لا يريد مسؤولو باريس سان جيرمان التفريط في كافاني حتى يكون هناك البديل في هجوم الفريق، المقبل على مرحلة حاسمة سواء في الدوري الفرنسي، ليغ 1، أو دوري أبطال أوروبا، إذ سيلعب أمام بوروسيا دورتموند الألماني في دور الـ16.