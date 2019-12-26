بايرن ميونخ يسعى للتعاقد مع بديل ليفاندوفسكي من ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية رغبة نادي بايرن ميونخ الألماني في دعم هجوم الفريق بلاعب من نادي ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، التي تنطلق في يناير 2020، أو بنهاية الموسم الجاري.

ويعتمد بايرن ميونخ بشكل كبير خلال المواسم الماضية على المهاجم البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي، الذي يقود هجوم البافاري.

وتألق ليفاندوفسكي بصورة لافتة للنظر هذا الموسم بصورة خاصة، بعد أن لعب 25 مباراة، أحرز خلالها 31 هدفا، 19 منها في الدوري الألماني، البوندزليغا، و10 في دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى هدف في بطولة كأس ألمانيا.

ويبلغ ليفاندوفسكي من العمر 31 عاما، وينتهي عقده مع بايرن ميونخ في صيف 2023.

إلا أن صحيفة ”ديفنسا سنترال“ أشارت إلى رغبة مسئولي بايرن ميونخ في إيجاد بديل للدبابة البولندية ليفاندوفسكي، ليكون بديلا مستقبليا للهداف البولندي الكبير.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إن إدارة بايرن ميونخ تريد التعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش، مهاجم ريال مدريد، الذي انتقل إلى النادي الملكي مطلع الموسم الجاري من انتراخت فرانكفورت الألماني، الذي ينافس في البوندزليغا، وذلك في صفقة بلغت قيمتها 60 مليون يورو.

وشارك يوفيتش مع ريال مدريد في 14 مباراة، ولم يسجل سوى هدف واحد فقط، ولم يصنع أي أهداف، ما أثار حوله الكثير من التكهنات التي أشارت إلى إمكانية بيعه كونه لم ينجح في إثبات وجوده مع الميرينغي.

ورغم خفوت نجم يوفيتش مع ريال مدريد، إلا أنه كان أحد هدافي فريقه الألماني الموسم الماضي، حيث أحرز 27 هدفا، وصنع 7 أخرى في 48 مباراة.

وتابعت الصحيفة المدريدية: ”لا يريد ريال مدريد التفريط في يوفيتش حاليا، حتى يمنحه الفرصة كاملة، خاصة أنه لا يزال لاعبا حديثا في صفوف الميرينغي، كونه انضم منذ 6 أشهر فقط، وغاب عن بعض المباريات بداعي الإصابة التي لحقت به في فترة الإعداد“.

ويمكن أن يرحل يوفيتش عن ريال مدريد في حالة نجاح مساعي النادي الملكي في التعاقد مع المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، والذي يعتبر إحدى أولويات الميرينغي في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.