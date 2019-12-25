غريزمان يكشف السبب الحقيقي لانتقاله إلى برشلونة

قال أنطوان غريزمان مهاجم برشلونة إن رحيله عن أتلتيكو مدريد وانتقاله إلى النادي الكتالوني لم يكن هدفه الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا بل تعلم فلسفة جديدة.

ونشر موقع ”UEFA.com“ على الإنترنت مقابلة مع غريزمان تحدث فيها عن مسيرته في الليغا التي تصاعدت باللعب في ريال سوسيداد ثم أتلتيكو قبل الانتقال إلى النادي الكتالوني حامل لقب الدوري.

وقال المهاجم الفرنسي الفائز بكأس العالم العام الماضي إن انتقاله إلى برشلونة جاء ”بسبب أسلوب لعب النادي الكتالوني“.

وأضاف:“لم أترك أتلتيكو للفوز بدوري أبطال أوروبا أو للفوز بالمزيد من الألقاب، وأتيت إلى برشلونة لأتعلَّم أسلوبًا جديدًا من اللعب وفلسفة جديدة ومحاولة التعلم شخصيًا، وأردت أن أتعلم أسلوبًا جديدًا في نادٍ يرى كرة القدم بشكل مختلف، وكان هدفي هو تعلم شيء آخر، لأن أتليتي يمكنه الفوز بالدوري ودوري أبطال أوروبا في أي عام، لأن لديه فريقًا ومدربًا قادرًا على ذلك“.

ورغم أن بدايته كانت صعبة في ”كامب نو“ لكنه بدأ يشعر بالراحة أكثر مع ليونيل ميسي، الذي يصفه بأنه لاعب ”غير قابل للتكرار“ موضحًا: ”نحن نتحدث عن نوعية من اللاعبين لن تتكرر أبدًا أو سيستغرق الأمر 40 سنة جديدة لظهور لاعب مثله“.

وأضاف:“يجب أن نستمتع به كزملاء له أو الجماهير على المدرجات أو مدربيه، لأنه من المذهل ما يمكن أن يفعله بالكرة“.

مسيرة غريزمان

وشهدت المقابلة الحديث عن مسيرة غريزمان في البداية وما عاناه من قصر قامته أمام اللاعبين طوال القمة، لكنه أكد أن ذلك لم يكن عقبة في ريال سوسيداد، والفريق الذي أعطاه الفرصة في البداية.

وقال:“في ريال مدريد يشبهون برشلونة، هناك لا ينظرون إلى طول القامة أو مدى سرعته، ما يهم هو الملعب، والكرة، وقدراتك الخططية، ومدى قدرتك على التعلم والتقدم، وأعتقد أنه كان من الجيد بالنسبة لي أن أكون في برشلونة وهذا ما تعلمته عن امتلاك الكرة“.

وكانت تلك الفترة الأولى أساسية لمستقبل غريزمان، وأوضح:“حسنًا، لقد لعبت بنفس طريقتي في الملعب والتطلّع إلى الأمام، وأعتقد أنني تعلمت في ريال سوسيداد“ ، مضيفًا كيف أثر الانتقال إلى أتلتيكو.

وعن فترته في أتلتيكو قال المهاجم الفرنسي:“لقد لاحظت تغييرًا عند انتقالي إلى أتلتيكو، وكان الأمر صعبًا للغاية مع مدرب كان يقف خلفي ويدعمني دائمًا، وكان صوته دائمًا ورائي يطلب مني المزيد، ويسألني عن أشياء لم أكن أملكها مثل العمل مع الفريق، لقد تعلمت اللعب الدفاعي والخططي، وأصبحت هدافًا بفضله (دييغو سيميوني)“.

وأضاف عن سيميوني:“سيميوني كان جيدًا جدًا معي، إنه لأمر رائع ما يمكن أن يفعله مع الفريق، والكل يقف خلفه، والفريق واللاعبون لا يمانعون من أن يكونوا خلفه، إنه دائمًا ما يجد طريقة للفوز، فهو يعمل بشكل جيد جدًا في المباريات“.