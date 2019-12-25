صحيفة تكشف خطة برشلونة للتعاقدات في ميركاتو 2020

كشفت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية خطط نادي برشلونة الإسباني في سوق الانتقالات القادمة في ظل اجتماع اللجنة الفنية للفريق اليوم في مكاتب الكامب نو، لمناقشة عدة قضايا تهم مستقبل عدة لاعبين قبل بداية الميركاتو الشتوي.

وحسب الصحيفة فإن خطة برشلونة في سنة 2020 ترتكز على تدعيم خطوط الفريق الثلاثة، الدفاع والوسط والهجوم، بلاعبين شباب يملكون خبرة دولية لتشبيب الفريق.

وتبقى أول مشاكل الفريق لاعب وسط ارتكاز في ظل تقدم سيرجيو بوسيكيتش في السن، وإمكانية رحيل الكرواتي إفان راكيتش والتشيلي أرثور فيدال في الصيف القادم، ويبقى أبرز لاعب مرتبط بالفريق هو الإيطالي ستيفانو سينسي لاعب إنتر ميلان البالغ 24 سنة.

وحسب الصحيفة فالإدارة التقنية لبرشلونة أجرت اتصالات مع محيط اللاعب لمعرفة موقفه من الرحيل في الصيف القادم، كما تملك أوراقا للمفاوضات مع أنتر ميلانو المهتم بكل من راكيتش وفيدال.

ويأمل برشلونة في التعاقد مع لاعب وسط لا تتجاوز قيمته المالية 50 مليون يورو.

ويبحث برشلونة عن قلب هجوم ليكون بديلا للأوروغوياني لويس سواريز، ويضع على طاولته لاعبين الأول هو الأرجنتيني لوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان البالغ 22 سنة، لكن سعره في السوق لا يقل عن 100 مليون يورو.

ويبقى الثاني هو الهولندي جونيايل مالين مهاجم إيندهوفن، البالغ من العمر 20 سنة وسعره سيكون أقل من مهاجم إنتر ميلان.

كما يبقى خيار عودة البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان مطروحا رغم الفشل في إعادته الصيف الماضي، لكن تطور وضعه في الفريق الفرنسي وإمكانية خروجه مجددا قد تفتح الباب لمفاوضات جديدة لضمه.

ويبقى أمام برشلونة اختيار مهاجم يستجيب لمتطلبات الفريق، من بينها أن يكون حاسما أمام المرمى، وبإمكانه التأقلم مع أسلوب برشلونة، ولاعبا شابا للمستقبل.

وفي خط الدفاع تنتظر إدارة برشلونة عدة تحديات، أبرزها تقدم جيرارد بيكيه في العمر والإصابات المتكررة للفرنسي صامويل أومتيتي كما أن مركز الظهير الأيمن مازال يمثل مشكلة لكون البرتغالي نيلسون سيميدو لا يستجيب لتطلعات الفريق، ويفكر الفريق في بيعه مستقبلا.

ويراقب برشلونة تطور الظهير الأيسر الشاب جونيور فيربو بديل جوردي ألبا والمدافع الأوروغوياني رونالد أروخو، الذي يلعب بديلا في قلب الدفاع قبل الحسم في صفقاته الدفاعية.

ويرتبط برشلونة حسب الصحيفة بعدة مدافعين وينتظر الحسم في الصيف القادم للتعاقد مع أحدهم.