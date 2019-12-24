ميسي يفاجئ إدارة برشلونة بصفقة خارج التوقعات

كشفت تقارير صحفية مفاجأة مدوية تتعلق بالرغبة الأولى للأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، في سوق الانتقالات الخاصة بالبلوغرانا في المستقبل القريب.

وقال موقع everythingbarca المتخصص في أخبار نادي برشلونة إن ميسي طالب إدارة البارسا بالتعاقد الفوري مع لاعب بايرن ميونخ الألماني جوشوا كيميتش.

وأشار الموقع، في تقرير نشره اليوم الثلاثاء، إلى أن ميسي أبلغ زملاءه في برشلونة بضرورة التعاقد مع كيميتش، كي يكون هناك جناح أيمن طائر في صفوف الفريق، على طريقة جوردي ألبا في الجانب الأيسر، وهو الدور الذي فشل حتى الآن كل من البرتغالي نيلسون سيميدو، والإسباني سيرجي روبيرتو في أدائه على الطرف الأيمن.

وأكد التقرير أن كيميتش لن يكون صفقة سهلة المنال بالنسبة لبرشلونة، الذي يمكن أن يعجز عن تلبية طلب ميسي، في ظل الدور الذي يقوم به اللاعب رفقة العملاق البافاري، حيث لا يغيب إطلاقا عن التشكيل الأساسي، وسيكون التفريط فيه أمرا صعبا للغاية.

وشارك كيميتش في 26 مباراة مع بايرن ميونخ هذا الموسم، وأحرز هدفين وصنع 5 أهداف، علما بأن عقده ينتهي مع البايرن في صيف 2023.

وتبلغ القيمة التسويقية لجوشوا كيميتش 24 عاما، ما يقرب من 80 مليون يورو.

وانضم كيميتش إلى بايرن ميونخ من نادي شتوتجارت في صيف 2015 مقابل 8.5 مليون يورو.

وبحسب التقرير، فإن ميسي يرى أن إدارة برشلونة تستطيع الضغط على مسؤولي بايرن ميونخ للحصول على خدمات كيميتش، حال رغبة النادي الألماني في التعاقد بصورة نهائية مع البرازيلي كوتينيو بنهاية فترة إعارته في صيف 2020.

ويتعين على بايرن ميونخ دفع 120 مليون يورو لبرشلونة إذا رغب في ضم كوتينيو بشكل نهائي.

وظل سيميدو ضمن اللاعبين المرشحين للرحيل عن برشلونة طوال الصيف الماضي، إلا أن مسؤولي البلوغرانا رفضوا التفريط في اللاعب، إلا أن رغبة ميسي في ضم كيميتش ربما تقلب المعطيات مرة أخرى.