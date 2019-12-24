هل يكون كوتينيو الحل السحري في عودة نيمار إلى برشلونة؟

قالت تقارير صحفية إسبانية إن البرازيلي فيليبي كوتينيو، نجم نادي برشلونة المعار حاليا إلى بايرن ميونخ الألماني، يمكن أن يلعب دورا كبيرا في عودة مواطنه نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى البلوغرانا.

وأشارت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إلى أن برشلونة يتعين عليه أولا أن يجد مصادر تمويل صفقة نيمار قبل الدخول في مفاوضات مع باريس سان جيرمان لاستعادة نجمه السابق.

ورحل نيمار عن برشلونة في صيف 2017 مقابل سداد قيمة الشرط الجزائي في عقده، والتي كانت تبلغ 222 مليون يورو، ليصبح اللاعب الأغلى في العالم.

وكاد برشلونة يستعيد نيمار خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن المفاوضات مع باريس سان جيرمان فشلت في الساعات الأخيرة من الميركاتو.

وأكدت ”موندو ديبورتيفو“ أن كوتينيو سيكون عاملا حاسما في تمويل صفقة نيمار، التي يمكن أن تصل قيمتها إلى 180 مليون يورو.

وتابعت: ”ينتظر مسؤولو برشلونة موقف بايرن ميونخ من تفعيل بند شراء كوتينيو بعد نهاية الموسم الجاري، حيث يتعين على العملاق البافاري دفع 120 مليون يورو إذا أراد التعاقد مع البرازيلي الدولي بشكل دائم“.

وشارك كوتينيو مع بايرن ميونخ في 22 مباراة هذا الموسم، وأحرز 7 أهداف وصنع مثلها.

وبحسب الصحيفة الكتالونية، فإن موقف بايرن ميونخ من ضم كوتينيو بصورة نهائية لم يتضح حتى الآن.

ومضت تقول: ”إذا لم تنجح صفقة كوتينيو مع بايرن ميونخ فإن أبواب الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، ستكون مفتوحة أمام اللاعب البرازيلي، حيث ترغب عدة أندية في ضمه، وعلى رأسها تشيلسي، الذي يريد تعويض الفراغ الذي تركه البلجيكي إدين هازارد، المنتقل مطلع الموسم الجاري إلى ريال مدريد الإسباني“.

وأشارت إلى أن سعر كوتينيو لن يقل عن 100 مليون يورو، وهو المقابل الذي سيمنح برشلونة متنفسا ماليا لمحاولة ضم نيمار.

وشهدت القيمة التسويقية لنيمار تراجعا للمرة الأولى في مسيرته، حيث وصل سعره حاليا إلى 160 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.