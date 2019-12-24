مبابي يكشف حديثه مع نيمار عن صراع الكرة الذهبية.. وكيف علم أن ميسي يراقبه؟

أجرت مجلة فرانس فوتبول الشهيرة حوارا مع النجم الفرنسي كيليان مبابي تحدث خلاله عن علاقته بزميله البرازيلي نيمار وصراعه مع ميسي حول الحذاء الذهبي وتطلعاته للمستقبل.

وقال النجم الفرنسي حول علاقته بزميله في الفريق النجم البرازيلي نيمار :“ ليس هناك نقاش، كان نجما كبيرا حين جاء لباريس وأنا جئت لأسانده ، كان مؤلما أن لا يتألق في كأس العالم وأن لا يفوز وبعدها بدأ الحديث حول ما يعتبرونه منافسة بيننا، وحول رغبتي في أخذ مكانه فوجئت بسماع ذلك ”.

وأضاف حول ما قاله للنجم البرازيلي نيمار:“ أريد أن أتنافس على الكرة الذهبية هذه السنة لكونك خارج الصراع ، لكن أريد التأكيد لك أني لن أخذ مكانك وأني هنا لمساعدتك ”.

وتحدث النجم الفرنسي عن تسجيله للأهداف والمبادرة الفردية في الملعب وقال :“ ما يقال خطأ، أريد أن أكون حاسما ومهما بالنسبة لفريقي، حين يكون عمرك 17 و18 سنة لا تستطيع أن تغامر وتكمل محاولاتك يجب أن تحترم الأقدمية وتمنح التمريرة لمن هم أفضل وأقدم، لكن حاليا أنا من أخذ الفرصة والمحاولة لكوني برهنت على ما أنا قادر على فعله ”.

وأكد النجم الفرنسي رغبته في المشاركة في الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 برفقة المنتخب الفرنسي للأمل وقال :“ بطبيعة الحال أرغب في المشاركة لكن لو أن فريقي الذي يدفع لي راتبي لا يرغب لن أذهب، كما أن ديدييه ديشامب كان حاسما وقال لي يجب ألا تكون مشاركتي على حساب نهائيات أمم أوروبا 2020 ، لكن إن لم أشارك في طوكيو 2020 هناك باريس 2024 لكوني أرغب في المشاركة في الألعاب الأولمبية لمرة واحدة على الأقل .“

وتحدث كيليان مبابي عن صراعه مع ميسي حول الحذاء الذهبي الموسم الماضي وقال :“ حاولت أن أفوز بالحذاء الذهبي ، لكن أمامي كان ميسي سجلت هدفين سجل ثلاثة سجلت ثلاثة سجل أربعة كان جنونا، اتصلت بعثمان ديمبيلي وسألته إن كان ميسي يراقبني وقال لي بطبيعة الحال ”

وأضاف نجم باريس سان جرمان :“ حسنا ميسي يراقبني من الممتع أن يراقبني لاعب مثله ولا يتجاهلني ”.

وتوج ليونيل ميسي بالحذاء الذهبي للموسم الماضي بعدما سجل 36 هدفا مقابل 33 لكليان مبابي . وكان التنافس بينهما قويا حتى الجولات الأخيرة من الدوريين الفرنسي والإسباني.