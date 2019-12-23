رسميا.. خافيير تيباس يحتفظ برئاسة رابطة الدوري الإسباني

فاز خافيير تيباس، رسميا، برئاسة رابطة الدوري الإسباني (الليغا) بعد فوزه في الانتخابات التي انعقدت اليوم الاثنين بالتزكية لعدم ترشح أي منافس له.

واستقال تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني من منصبه مطلع الشهر الحالي تمهيدا لدخول انتخابات جديدة مرة أخرى ليحتفظ بمنصبه لـ4 سنوات مقبلة

ويقود تيباس رابطة الدوري الإسباني منذ 2013، عندما تولى المسؤولية خلفا لخوسيه لويس أستيازاران، ومن المفترض أن تنتهي ولايته الحالية في أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

Nota informativa: Javier Tebas es proclamado oficialmente Presidente de LaLiga para los próximos cuatro años. ???? https://t.co/hK2zJ869hw pic.twitter.com/LA6tbwr1sZ — LaLiga (@LaLiga) December 23, 2019

وكتب تيباس حينها في خطاب مفتوح على موقع ”تويتر“ ”قررت الاستقالة من منصبه كرئيس (للرابطة) حتى تبدأ عملية جديدة للانتخابات، التي أنوي المشاركة فيها، وأتمنى أن أحظى بالدعم للبقاء لـ4 سنوات أخرى“.

وأوضح الرجل البالغ من العمر 57 عامًا، أنه اتخذ هذا القرار لأن انتخابات أكتوبر تشرين الأول من العام المقبل ستكون قريبة جدًا من موعد طرح مناقصات جديدة على حقوق البث للدوري الإسباني.

وقالت صحيفة ”أس“ الإسبانية إن تيباس لا يزال يحظى بدعم الأغلبية من الجمعية العمومية للأندية، حيث قررت لجنة من الأندية عدم تأييد أي شخص قبل بدء العملية الانتخابية.

وسبق لتيباس، الذي سيعود لمنصبه هذا الأسبوع، الاستقالة في 2016 قبل أن يفوز بالمنصب دون منافسة.