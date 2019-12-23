فيدال يرد على أنباء انتقاله من برشلونة إلى إنتر ميلان

ردّ التشيلي أرتورو فيدال لاعب وسط نادي برشلونة الإسباني على التقارير التي ربطته بالانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي، في سوق الانتقالات الشتوي في يناير المقبل.

وقال فيدال، في تصريحات نقلتها صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، عن الانتقال إلى إنتر ميلان: ”وكيل أعمالي هو الذي يتابع مثل هذه الأمور، لكنني هادئ وسعيد في برشلونة“.

وأضاف: ”حين أعود من العطلة سنرى ما سيحدث والقرار الذي سنتخذه، والآن أريد أن أكون مع عائلتي“.

واختتم فيدال: ”سأواصل الاستفادة من كل الفرص التي أحصل عليها للتسجيل، وآمل أن نتوج بكل الألقاب التي ننافس عليها“.

وشارك فيدال في فوز برشلونة 4/1 على ديبورتيفو آلافيس السبت الماضي، في الجولة الـ18 في الليغا، حيث سجل هدفا.

وفيدال البالغ من العمر 32 عاما انضم إلى برشلونة صيف العام الماضي من بايرن ميونخ الألماني وشارك مع برشلونة في 72 مباراة سجل فيها 8 أهداف وصنع 8، ويمتد عقده مع النادي الكتالوني حتى يونيو 2021.

وأشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن برشلونة متصدر الدوري الإسباني أبلغ إنتر ميلان رفض عرضه للتعاقد مع أرتورو فيدال على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور مقابل 20 مليون يورو.

ويبحث إنتر ميلان تعزيز خط الوسط لمواصلة التنافس مع يوفنتوس على لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، فضلا عن حرص أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق على ضم الدولي التشيلي الذي سبق العمل معه في يوفنتوس.

وقال موقع ”Sport Mediaset“ الإيطالي: إن برشلونة يعتبر هذا العرض غير كاف، وأبلغ رفضه بالفعل إلى فرناندو فيليسيفيتش مدير أعمال اللاعب الذي زار برشلونة، الأسبوع الماضي، لتقديم عرض إنتر.