سكاي سبورتس: أتلتيكو مدريد يتوصل لاتفاق مع مهاجم باريس سان جيرمان

ذكرت قناة “ سكاي سبورتس “ أن فريق أتلتيكو مدريد توصل لاتفاق مع مهاجم باريس سان جيرمان والمنتخب الأوروغوياني إيدينسون كافاني يقضي بانتقاله لفريق العاصمة الإسبانية بعقد مدته 3 مواسم.

وينتهي عقد كافاني مع الفريق الباريسي الصيف المقبل، وبإمكانه توقيع عقد مع فريق جديد مع بداية السنة الجديدة.

وذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد يأمل في انتقال المهاجم البالغ من العمر 32 سنة للفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ويبقى على إدارة الفريق إقناع إدارة باريس سان جيرمان بالتخلي عنه مقابل مبلغ مقبول.

وتقلص دور كافاني في باريس سان جيرمان هذا الموسم، وأصبح لاعبا بديلا بعد قدوم الأرجنتيني ماورو إيكاردي معارا من إنتر ميلانو وهو ما دفعه للبحث عن الرحيل.

ولم يشارك كافاني هذا الموسم سوى في 11 لقاء برفقة باريس سان جيرمان في كل المسابقات بعضها كبديل وسجل 3 أهداف.

ويعتبر إيدينسون كافاني الهداف التاريخي لفريق باريس سان جيرمان برصيد 196 هدفا؛ لكن ذلك لم يشفع له بالبقاء في الفريق ولم تقدم له إدارة الفريق عرضا لتمديد عقده.

وأكدت صحيفة “ ماركا “ الإسبانية أن باريس سان جيرمان لا يرغب في رحيل إيدينسون كافاني في الشتاء مفضلا الاحتفاظ بالمهاجم في النصف الثاني من الموسم وتركه يرحل حرا في الصيف.

ويحتاج أتلتيكو مدريد لمهاجم جديد بعد إصابة مهاجمه الدولي الإسباني دييغو كوستا وغيابه عن الملاعب لفترة طويلة وهو ما دفع المدرب سيميوني للمراهنة على التعاقد مع المهاجم الأوروغوياني المخضرم.