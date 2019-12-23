تسريب صور قميص نادي برشلونة في الموسم المقبل (شاهد)

سرب أحد المواقع الشهيرة القميص الجديد لبرشلونة متصدر الليغا الذي سيرتديه ليونيل ميسي ورفاقه الموسم المقبل.

ونشر موقع ”فوتي هيدلاينز“ التصميم الخاص بقميص موسم 2020-2021 قبل نحو خمسة شهور من الكشف عن القميص الجديد.

وسبق وانتشرت تصميمات القمصان الجديدة لبرشلونة على الإنترنت قبل ظهورها رسميا وإطلاقها، حيث تكون هناك اختلافات طفيفة سواء في الياقات البيضاء أو التفاصيل الصغيرة.

ومن المقرر أن يضيف قميص برشلونة 2020-2021 الجديد للفريق مظهرا جديدا وثوريا للنادي، مع ظهور خطوط ذهبية رفيعة بين الأزرق والأحمر التقليدي.

وتتدرج الألوان بشكل دقيق نحو الظل الداكن للونين على جانبي الخطوط، في حين أن الفواصل أرق من الشكل السابق.

ويوجد خطان أحمران على مقدمة القميص الذي يغلب عليه اللون الأزرق، كما يظهر شريط أيضًا على أكمام قميص الفريق في كامب نو، والذي صممته شركة ”نايكي“ ، وهو أمر لم يحدث منذ سنوات ويبدو اللونان الأزرق والأحمر مختلفين أيضًا، خاصة وأن اللون الأزرق أخف بكثير.

وتم اعتماد هذا الشكل الجديد من قبل النادي مؤخرا، وهو مستوى من القميص الذي كان يرتديه الفريق خلال فترة العشرينيات الناجحة للغاية في تاريخ النادي الكتالوني، بينما جاءت السراويل بالشكل المعتاد باللون الأزرق.

وأنهى برشلونة العام الحالي في صدارة الدوري الإسباني بعدما أكمل ميسي 50 هدفا للعام السادس على التوالي، كما هز المهاجمان الآخران لويس سواريز وأنطوان غريزمان الشباك ليقدم برشلونة عرضا قويا ويهزم ألافيس 4-1 يوم السبت ليضمن إنهاء 2019 على القمة.

وبعد أن توترت الأعصاب في استاد كامب نو، عقب تقليص الفريق الزائر للفارق، سجل ميسي هدفا مذهلا ليعيد الفارق إلى هدفين لصالح برشلونة بعدما تفوق على ثلاثة مدافعين خارج منطقة الجزاء قبل أن يضع الكرة في الشباك.

وكانت طريقة مناسبة للاعب الأرجنتيني للوصول إلى 50 هدفا مع ناديه ومنتخب بلاده في 2019، وهي المرة السادسة على التوالي التي يحقق فيها هذا الإنجاز في عام ميلادي واحد والمرة التاسعة في مسيرته.