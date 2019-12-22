أتلتيك بلباو يفرض التعادل على ريال مدريد ويحرمه من مزاحمة برشلونة على صدارة ترتيب الدوري الإسباني

فرض أتلتيك بلباو التعادل السلبي على مضيفه ريال مدريد، في المباراة التي جمعتهما، الأحد، في الجولة الـ18 من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياغو برنابيو.

وفشل الفريقان في التسجيل في النصف الأول من المباراة، رغم الفرص المتاحة، والتي كان أبرزها من النجم الألماني توني كروس، الذي سدد في العارضة.

ولم يتغير الحال كثيرًا في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بتعادل مخيب للفريق الملكي، الذي تعادل للمرة الثالثة على التوالي في الليغا.

وتعادل ريال مدريد 1/1 مع فالنسيا، ثم سلبيًا مع برشلونة وكانت خارج معقله، واليوم سلبيًا مع أتلتيك بلباو على ملعب سانتياغو برنابيو.

وحرم التعادل ريال مدريد من العودة لصدارة ترتيب الدوري الإسباني مع برشلونة، إذ يملك النادي الكتالوني 39 نقطة مقابل 37 لريال مدريد في المركز الثاني، في حين يملك أتلتيك بلباو 28 نقطة في المركز السابع مع فالنسيا.

وقبل مباراة اليوم كان آخر فوز لأتلتيك بلباو على ريال مدريد في مارس 2015، عندما فاز 1/0، في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني للموسم 2014/2015.

ومنذ ذلك الحين فاز ريال مدريد في 5 مباريات وانتهت 4 مباريات بالتعادل مع أتلتيك بلباو.

وتتوقف منافسات الدوري الإسباني، قبل أن تُستأنف الشهر المقبل، إذ يلعب ريال مدريد مع خيتافي، وبرشلونة مع إسبانيول، في حين يلعب إشبيلية مع أتلتيك بلباو، وأتلتيكو مدريد مع ليفانتي.