أتلتيكو مدريد يلدغ ريال بيتيس ويعود إلى المركز الرابع في الدوري الإسباني (فيديو)

عاد أتلتيكو مدريد إلى المربع الذهبي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد فوز صعب 2/1 على مستضيفه ريال بيتيس اليوم الأحد ليحقق انتصارين متتاليين في الدوري لأول مرة منذ بداية سبتمبر أيلول.

ومنح البديل أنخيل كوريا التقدم لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 58 بعدما طارد المدافع أليكس مورينو لينتزع منه الكرة قبل أن يراوغ الحارس جويل روبليس ويسدد في الشباك.

وضاعف المهاجم ألفارو موراتا تفوق أتلتيكو مدريد في الدقيقة 84 بعدما حوّل تمريرة عرضية من كوريا بكعب القدم في الشباك، ليسجل هدفًا معنويًا بعدما سدد في القائم في الشوط الأول بالإضافة لإلغاء هدف له بداعي التسلل.

وسدد بيتيس في إطار المرمى في الشوطين، لكنه هز الشباك أخيرًا في الوقت المحتسب بدل الضائع عن طريق مارك بارترا.

وجاء هذا الانتصار بعد الفوز 2/0 على أوساسونا الأسبوع الماضي، وهي أول مرة يحقق فيها فريق المدرب دييغو سيميوني انتصارين متتاليين في الدوري المحلي منذ فوزه بأول 3 مباريات في الموسم الحالي.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع برصيد 32 نقطة من 18 مباراة بينما يملك بيتيس 23 نقطة في المركز الـ13.