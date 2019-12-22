صحيفة: برشلونة يتوقع جمع أكثر من 100 مليون يورو من بيع اللاعبين

اهتمت صحيفة ”سبورت“ بسوق انتقالات برشلونة في ظل اقتراب موعد فترة الانتقالات الشتوية، وارتباط عدة أسماء من الفريق بالخروج نحو فرق أخرى.

وركزت الصحيفة على الميزانية التي أعلنها برشلونة لموسم 2019-2020، حيث توقع عائدات بقيمة تصل إلى 1،047 مليار يورو منها بينما 124 مليون يورو من بيع اللاعبين.

وتعتبر إدارة برشلونة أن بيع لاعبين لا يجدون فرصة في الفريق الأول بمثابة استثمار، حيث ترغب في الاستفادة من أموالهم في جلب لاعبين كبار ونجوم للفريق.

وبحسب الصحيفة، فإن المبلغ الذي يأمل الفريق في جمعه قد يبدأ من فترة الانتقالات الشتوية القادمة، فيما عليه انتظار الصيف القادم لمعرفة مصير صفقة البرازيلي فيليب كوتينيو المعار لبايرن ميونخ مع بند يتيح للفريق الألماني شراء عقده بقيمة 120 مليون يورو.

وتضم قائمة اللاعبين المرشحين للبيع 4 لاعبين بحسب الصحيفة، أولهم الفرنسي الشاب جان كلير توديبو والذي تتصارع 3 فرق من أجل ضمه وقدمت عروضا وهي ميلان وباير ليفركوزن ومانشستر يونايتد، وترغب إدارة برشلونة في بيعه بمبلغ لا يقل عن 10 ملايين يورو مع بند يتيح لها خيار شرائه مجددا.

ويبقى ثاني اللاعبين هو كارليس ألينا لاعب الوسط الشاب الذي يرغب في الخروج من أجل كسب المزيد من الدقائق ولكن إدارة برشلونة تأمل في إعارته فقط وهناك فريقان مهتمان بخدماته وهما خيتافي وريال بيتيس.

ويبقى الملف الشائك لدى إدارة برشلونة هو لاعبا الوسط التشيلي أرتورو فيدال والكرواتي إيفان راكيتيتش، واللذان عبرا عن رغبتهما في اللعب بشكل أكبر لكن كثرة لاعبي وسط الميدان واختيارات المدرب إرنيستو فالفيردي لا تحققان رغبتهما.

ويعارض فالفيردي رحيل اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية ويأمل في استمرارهما في الفريق في ظل الصراع المنتظر على عدة جبهات في النصف الثاني من الموسم.

ويملك اللاعبان عروضا من إيطاليا خاصة في ظل اهتمام فرق إنتر ميلان وميلان ويوفنتوس بخدماتهما، وقد يحصل برشلونة على مبلغ جيد من بيع أحدهما في الشتاء المقبل.