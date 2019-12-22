التشكيلة المتوقعة لمباراة ريال مدريد ضد أتليتك بلباو اليوم (إنفوغراف)

يسعى ريال مدريد لمواصلة عروضه القوية على ملعب ”سانتياغو برنابيو“، عندما يستضيف أتليتك بلباو، ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري الإسباني ”الليغا“.

يحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، بينما يملك بلباو 27 نقطة في المركز 7 قبل انطلاق منافسات الجولة.

ويعد هذا الظهور الأخير لنادي ريال مدريد في عام 2019، قبل بداية العطلة الشتوية في إسبانيا، حيث يسعى ”الملكي“ لتحقيق الفوز الـ11 في النسخة الحالية من مسابقة الدوري في الصراع المحتدم الذي يجمعه بغريمه التقليدي برشلونة على لقب ”الليغا“.

ويمتلك الريال سجلاً رائعاً على ملعب ”سانتياغو برنابيو“ منذ بداية الموسم الحالي، حيث لم يتذوق مرارة الهزيمة على ملعبه في مسابقتي الدوري، ودوري أبطال اوروبا، ساعياً للحفاظ على سجله المثالي في مباراة اليوم أمام الفريق الباسكي.

ويعاني مدريد العديد من الغيابات في مباراة اليوم، يأتي في مقدمتهم النجم البلجيكي إيدين هازارد الذي يعاني من الإصابة، بجانب كاسيميرو الذي يغيب للإيقاف، بعدما حصل على البطاقة الصفراء في مباراة الكلاسيكو بملعب ”كامب نو“.

وفيما يلي التشكيلة المتوقعة للفريقين:

ريال مدريد

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: راموس- فاران- كارفخال- ميندي.

الوسط: كروس- فالفيردي- مودريتش.

الهجوم: رودريغو- جونيور- بنزيما.

أتليتك بلباو: