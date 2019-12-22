منذ رحيل كريستيانو رونالدو.. ريال مدريد دون منفذ للضربات الحرة

ركزت صحيفة “ آس “ في تقرير لها عن مشكلة تواجه ريال مدريد منذ رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نحو يوفنتوس صيف 2018 وتتعلق بعدم وجود لاعب متخصص في تنفيذ الضربات الحرة الثابتة قرب مربع العمليات.

ولم يجد الفريق الملكي لاعبا يستطيع تعويض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تنفيذ ضربات الخطأ القريبة من مربع العمليات واكتفى بتسجيل هدفين منها في الموسم الماضي أحدهما بواسطة إيسكو خلال لقاء دوري أبطال أوروبا أمام روما برسم دوري المجموعات وانتهى 3-0 والثاني كان داني سبايوس الذي رحل نحو أرسنال في الصيف الماضي وسجل خلال لقاء ريال بتيس في الدوري الإسباني في إياب الموسم الماضي ومنح الفوز للفريق رغم كونه لم يحتفل بهدفه في مرمى فريقه السابق.

وخلال الموسم الماضي 2018-2019 حصل ريال مدريد على 24 ضربة خطأ قرب مربع العمليات سجل منها إثنان بواسطة إيسكو من 4 محاولات وداني سيبايوس من محاولة واحدة فيما فشل كل من غاريث بيل من 10 محاولات وسيرجيو راموس من 4 محاولات وأسينسيو من محاولتين وكل من توني كروس وكاسيميرو وماريانو دياز في محاولة واحدة.

وفي الموسم الحالي 2019-2020 حصل ريال مدريد على 14 ضربة خطأ مباشرة ولم يسجل أي هدف وكانت المحاولات من طرف غاريث بيل وكاسيميرو 4 محاولات لكل منهما وسيرجيو راموس محاولتين وكل من إيسكو وتوني كروس وكريم بنزيما وجيمس رودريغيز محاولة واحدة.

وفي الصيف الماضي وخلال الفترة الإعدادية سجل البرازيلي الشاب رودريغو ضربة خطأ مباشرة في مرمى بايرن ميونخ في لقاء برسم الكأس الدولية للأبطال لكنه لم يمنح الفرصة من طرف اللاعبين الكبار في الفريق في اللقاءات الرسمية.

وكاد غاريث بيل أن ينهي نحس الكرات الثابتة خلال لقاء باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا لكن القائم حرمه من التسجيل ويبقى أكثر لاعب حاول منذ رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد 14 محاولة.

ورغم كون النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لم يكن يملك فاعلية كبيرة في ضربات الخطأ القريبة من مربع العمليات لكنه كان أبرز منفذي الفريق وسجل خلال 9 مواسم 32 هدف من 435 محاولة وتقريبا سجل في 8 مواسم من ضربات ثابتة ولم يسجل في موسمه الأخير 2017-2018 لكنه كان الموسم الأقل محاولة من طرفه بـ12 محاولة فقط.

وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد الذي يعيش فترة جيدة من خلال لعب 11 لقاء دون خسارة يحتاج لتطوير هذا الجانب من طرف اللاعبين المكلفين بالتنفيذ راموس وغاريث بيل وكاسيميرو وتوني كروس وإيسكو وإيدين هازارد وبالإمكان أيضا منح الفرصة للبرازيلي الشاب رودريغو لفك شفرة الضربات الحرة القريبة من مربع العمليات والتي بإمكانها منح الفريق فرصا حقيقية لتسجيل الأهداف في لقاءات مهمة.