برشلونة يضرب ديبورتيفو آلافيس بالأربعة وينفرد بصدارة ترتيب الدوري الإسباني (فيديو)

عاد نادي برشلونة إلى طريق الانتصارات وحقق فوزا عريضا بنتيجة 4/1 على ديبورتيفو آلافيس، في إطار مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإسباني، على ملعب كامب نو.

وسجل أهداف برشلونة غريزمان (14)، وأرتورو فيدال (45+2)، وليونيل ميسي (69)، ولويس سواريز من ركلة جزاء (75)، في حين سجل بيري بونس هدف آلافيس الوحيد في الدقيقة (56).

ورفع الفوز رصيد برشلونة إلى 39 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، متقدما بـ3 نقاط عن ريال مدريد الذي يلاقي أتلتيك بلباو، غدا الأحد، في حين يتجمد رصيد ديبورتيفو آلافيس عند 19 نقطة في المركز الخامس عشر.

وعاد برشلونة إلى طريق الانتصارات بعدما تعادل 2/2 مع ريال سوسيداد، ثم ريال مدريد 0/0 في الجولتين الماضيتين.

ويدخل برشلونة الإجازة الشتوية، قبل أن يلاقي إسبانيول في الرابع من يناير 2020.

وأنهى برشلونة العام 2019 دون أي خسارة على ملعب كامب نو في مختلف المسابقات.

هدف غريزمان اليوم لبرشلونة في مرمى الافيس تعليق علي محمد علي pic.twitter.com/tbLbXd2pnd — Chouaib El Baji (@baji_chouaib) December 21, 2019

هدف فيدال الثاني في مرمى الافيس pic.twitter.com/qYqqCc0IKR — Chouaib El Baji (@baji_chouaib) December 21, 2019

هدف ليو ميسي الثالث في مرمى الافيس pic.twitter.com/2sKSdBKFaq — Chouaib El Baji (@baji_chouaib) December 21, 2019