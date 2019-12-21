أهداف مباراة برشلونة ضد ديبورتيفو آلافيس..4 – 1 للنادي الكتالوني (فيديو)

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برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني وفي رصيده 36 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد الثاني، في حين يملك ديبورتيفو آلافيس 19 نقطة في المركز الرابع عشر.