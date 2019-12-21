 أهداف مباراة برشلونة ضد ديبورتيفو آلافيس..4 – 1 للنادي الكتالوني (فيديو) – إرم نيوز‬‎

أهداف مباراة برشلونة ضد ديبورتيفو آلافيس..4 – 1 للنادي الكتالوني (فيديو)

أهداف مباراة برشلونة ضد ديبورتيفو آلافيس..4 – 1 للنادي الكتالوني (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

افتتح أنطوان غريزمان التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 14 من مباراته مع ديبورتيفو آلافيس في الجولة الـ18 من الدوري الإسباني.

وسجل غريزمان هدفه بمساعدة لويس سواريز، في حين أضاف أرتورو فيدال الهدف الثاني في الدقيقة 45 بمساعدة سواريز كذلك.

ووقع لوكاس بيري بونس هدف الفريق الضيف في الدقيقة 56.

وعزز فيدال وميسي فوز الفريق الكتالوني بالهدفين الثالث والرابع.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني وفي رصيده 36 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد الثاني، في حين يملك ديبورتيفو آلافيس 19 نقطة في المركز الرابع عشر.

وحقق برشلونة الفوز 9 مرات، وخسر مرة في آخر 10 مباريات جمعته مع ديبورتيفو آلافيس في جميع المسابقات، ويعود آخر فوز لديبورتيفو آلافيس على النادي الكتالوني إلى سبتمبر 2016، عندما فاز 2/1 على ملعب كامب نو، في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني للموسم 2016/2017.

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