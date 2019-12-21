مباراة برشلونة ضد ديبورتيفو آلافيس.. ليونيل ميسي على بعد هدف من إنجاز فريد

يستقبل نادي برشلونة منافسه ديبورتيفو آلافيس، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من الدوري الإسباني، على ملعب كامب نو.

وذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، يسعى لإنجاز فريد أمام آلافيس، حال نجح في التسجيل.

وسجل ميسي 49 هدفًا حتى الآن في العام 2019، بقميص برشلونة ومنتخب الأرجنتين، وبات على بعد هدف واحد من الوصول إلى 50 هدفًا.

وحال نجح ميسي في تسجيل هدف واحد، سيصل النجم الأرجنتيني للعام التاسع في مسيرته الذي يبلغ فيه 50 هدفًا أو أكثر.

وأنهى ليونيل ميسي العام الماضي (2018) بتسجيل 51 هدفًا، في حين سجل 54 هدفًا العام 2017.

وعام 2012، هو الأفضل لميسي في مسيرته التهديفية، بعدما أنهاه بتسجيل 91 هدفًا، لينفرد بالرقم القياسي متجاوزًا الألماني جيرد مولر (86 هدفًا).

وفيما يلي رصيد ميسي التهديفي في آخر 10 سنوات:

2009، 41 هدفًا.

2010، 60 هدفًا.

2011، 59 هدفًا.

2012، 91 هدفًا.

2013، 45 هدفًا.

2014، 58 هدفًا.

2015، 52 هدفًا.

2016، 59 هدفًا.

2017، 54 هدفًا.

2018، 51 هدفًا.

2019، 49 هدفًا حتى الآن.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني، وفي جعبته 36 نقطة، ويتقدم بفارق الأهداف عن منافسه التقليدي ريال مدريد، ثاني الترتيب، الذي يلعب مع أتلتيك بلباو على ملعب سانتياغو برنابيو، الأحد.

وتعادل برشلونة وريال مدريد سلبيًا في مباراة الكلاسيكو، الأربعاء، على ملعب كامب نو في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة من الليغا، وهو التعادل السلبي الأول بين الفريقين منذ تعادلهما السلبي في نوفمبر 2002.

مستقبل سيميدو

في سياق ذي صلة، كشفت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ موقف برشلونة من بيع ظهيره الأيمن البرتغالي نيلسون سيميدو في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وتلقى برشلونة العديد من العروض الصيف الماضي لشراء سيميدو مقابل 40 مليون يورو، قبل أن يرفضها ويتمسك باللاعب.

وبحسب ”موندو ديبورتيفو“ فإن الوضع تغير تمامًا بعد 6 أشهر فقط من استقبال العروض الصيف الماضي، حيث أغلقت إدارة النادي الكتالوني الباب تمامًا أمام رحيل سيميدو.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيريك أبيدال، المدير الرياضي لبرشلونة، يبحث حاليًا عن تدعيم مركز الظهير الأيمن بصفقة جديدة، مؤكدة أن النادي الكتالوني لن يستمع لأية عروض مقدمة إلى سيميدو أو حتى موسى واغي اللاعب السنغالي الشاب.