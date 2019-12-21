للمرة الثانية.. سرقة منزل زيدان مدرب ريال مدريد

تعرض منزل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد لعملية سطو، وهذه المرة في منزله في ألميريا، لكن أحدًا لم يكن في المنزل وقت اقتحامه من اللصوص.

وبحسب تقارير إعلامية إسبانية، فإن أحد جيران المدرب الفرنسي أبلغه بعملية السرقة وطالبه بتقديم شكوى للسلطات الأمنية التي فتحت تحقيقًا في الموضوع.

ولم تكشف التقارير المحتويات المسروقة من المنزل لكنها أشارت إلى أنه أحد المنازل التي يلجأ إليها زيدان وعائلته في ألميريا هربًا من ضغط العمل في ريال مدريد وضجيج العاصمة الإسبانية.

ويملك زيدان عدة منازل في عدد من المدن الإسبانية والفرنسية، وسبق أن تعرض منزله في مدريد للسرقة سابقًا أثناء إحدى المباريات.

وبحسب صحيفة ”أس“ فإن منزل زيدان غير معروف في ملكية المدرب الفرنسي وعائلته وليس من النوع الفاخر، حيث يتكون من 3 طوابق ومسبح وهو المنزل الوحيد في المنطقة الذي يحتوي مسبحًا.

وتعرضت منازل عدة لاعبين للسرقة أثناء المباريات في السابق، بينهم كريم بنزيما وإيسكو وخواكين وجيرارد بيكيه وألفارو موراتا وتوماس بارتي وزيدان نفسه سابقًا.

وقبل مباراة الكلاسيكو الأخيرة بين برشلونة وريال مدريد، على ملعب كامب نو، الأربعاء الماضي، سُرق منزل الظهير الأيمن لبرشلونة، البرتغالي نيلسون سيميدو.