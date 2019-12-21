تقرير: ريال مدريد يبدأ خطة التعاقدات الجديدة بصفقات مدوية ويقرر الاستغناء عن 3 لاعبين

كشفت تقارير صحفية خطة نادي ريال مدريد الإسباني الخاصة بالتعاقدات الجديدة مع اللاعبين، وذلك بنهاية الموسم الجاري، في سوق الانتقالات الصيفية 2020.

وقال موقع ”ديفنسا سنترال“ إن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، سيبدأ بالفعل وضع الخطوط العريضة لميركاتو الميرينغي المرتقب الصيف المقبل.

وأشار الموقع، في تقرير نشره اليوم السبت، إلى أن بيريز سيطلق اتصالاته مع اللاعبين الذين يرغب ريال مدريد في ضمهم إلى صفوفه بدءًا من يناير 2020، لحسم جميع الأمور معهم، حتى لا تنشغل إدارة النادي الملكي خلال الصيف بأي أمور أخرى سوى إعداد الفريق لقادم المنافسات.

مبابي وسانشو

وتابع بقوله: ”انتهى بيريز بالفعل من وضع خطة سوق الانتقالات الخاصة بريال مدريد، والتي سيتم تنفيذها اعتبارًا من يناير المقبل، ويأتي على رأسها كل من الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، والدولي الإنجليزي غادون سانشو، نجم بروسيا دورتموند الألماني“.

وأكد الموقع المدريدي أن موقف ريال مدريد من التعاقد مع النجمين قوي للغاية، في ظل رغبة مبابي في الرحيل عن باريس سان جيرمان من جهة، ومن ناحية أخرى استسلام بروسيا دورتموند أمام سانشو، واعتراف مسؤولي النادي الألماني بأن اللاعب يقترب بالفعل من الرحيل عن قلعة ”أسود الفيستيفال“.

مستقبل أشرف حكيمي

ومضى الموقع يقول: ”لن تتوقف المفاوضات مع بروسيا دورتموند على سانشو فقط، بل ستمتد إلى الدولي المغربي أشرف حكيمي، المعار من ريال مدريد إلى النادي الألماني، حيث يرغب الميرينغي في التفاوض مع المدير الرياضي لبروسيا دورتموند حول مستقبل اللاعب“.

وتنتهي فترة إعارة حكيمي إلى بروسيا دورتموند بنهاية الموسم الجاري، إلا أن النادي الألماني يملك حق شراء اللاعب، حال رغبة ريال مدريد في بيعه.

رحيل 3 لاعبين

وأكد ”ديفنسا سنترال“ أن بيريز يريد أيضًا حسم موقف ثلاثي الوسط المرشح للانتقال إلى ريال مدريد، وهم الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد، والهولندي فان دي بيك لاعب أياكس أمستردام، والدنماركي كريستيان إريكسن لاعب توتنهام هوتسبير، وأشار إلى وجود خيار آخر في خط الوسط وهو لاعب إسبانيول مارك روكا.

ومن جهة أخرى، قال الموقع إن إدارة ريال مدريد حسمت تمامًا ملف اللاعبين الراحلين عن النادي الملكي بنهاية الموسم الحالي، وهم الويلزي غاريث بيل، والكولومبي جيمس رودريغيز، وماريانو دياز.