التشكيلة المتوقعة لمباراة برشلونة ضد ديبورتيفو آلافيس في الدوري الإسباني (إنفوغرافيك)

يستضيف نادي برشلونة منافسه ديبورتيفو آلافيس، على ملعب كامب نو، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني، في آخر مباريات النادي الكتالوني في العام 2019.

وتقام المباراة، اليوم السبت، الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتُنقل على قناة beIN Sports HD 3، بصوت علي محمد علي.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني، وفي رصيده 36 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد الثاني، في حين يملك ديبورتيفو آلافيس 19 نقطة في المركز الرابع عشر.

وحقق برشلونة الفوز 9 مرات، وخسر مرة في آخر 10 مباريات جمعته مع ديبورتيفو آلافيس في جميع المسابقات، ويعود آخر فوز لديبورتيفو آلافيس على النادي الكتالوني إلى سبتمبر 2016، عندما فاز 2/1 على ملعب كامب نو، في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني للموسم 2016/2017.

وتعادل برشلونة في آخر مباراتين في الدوري الإسباني، بنتيجة 2/2 مع ريال سوسيداد، على ملعب أنويتا، ثم 0/0 مع ريال مدريد في الكلاسيكو على ملعب كامب نو.

ويسعى رفاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى إنهاء العام 2019، دون خسارة على ملعب كامب نو.

ولم يخسر برشلونة نهائيًا على ملعبه العام الحالي، حيث خاض 27 مباراة في كل المنافسات حقق خلالها 23 فوزًا و3 تعادلات.

وسجل برشلونة خلال الـ27 مباراة على كامب نو 77 هدفًا بمعدل 2.8 هدف في المباراة أو هدف كل 31 دقيقة، فيما تلقت شباكه 19 هدفًا فقط، بمعدل بلغ 0.7 هدف في المباراة أو تلقى هدفًا كل 127 دقيقة.

وتجدر الإشارة إلى أن برشلونة لعب 11 مباراة الموسم الحالي على ملعب كامب نو في جميع المسابقات، فاز في 10 مباريات، ولم ينجُ سوى ريالو مدريد في اللقاء الأخير في الكلاسيكو حيث خرج بتعادل سلبي.

وتوقعت صحيفة ”سبورت“ أن يعتمد إرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة على هذه التشكيلة أمام آلافيس:

حراسة المرمى: مارك آندري تير شتيغن.

الدفاع: سيرجي روبيرتو، جيرارد بيكيه، كليمونت لينغليت، جوردي ألبا.

الوسط: إيفان راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتش، فرينكي دي يونغ.

الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريزن أنطوان غريزمان.

في حين توقعت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أن يلعب برشلونة بهذه التشكيلة:

حراسة المرمى: مارك آندري تير شتيغن.

الدفاع: سيرجي روبيرتو، جيرارد بيكيه، صاموئيل أومتيتي، جوردي ألبا.

الوسط: أرتورو فيدال، سيرجيو بوسكيتش، فرينكي دي يونغ.

الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريزن أنطوان غريزمان.