البحريني عبدالله الزين يستحوذ على نادي قرطبة الإسباني

أعلن نادي قرطبة الإسباني تولي عبدالله الزين رئاسة النادي، بعد استحواذ صندوق الاستثمار في شركة ”البحرين إنفينيتي كابيتال“ على النادي الإسباني.

وأعلن رئيس المجلس الأعلى البحريني للشباب والرياضة الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، رسميًا، تولي الزين رئاسة النادي.

وقال النادي عبر موقعه على الإنترنت: إن الزين زار مرافق النادي وقابل لاعبي الفريق الأول والطاقم الفني والإدارة الرياضية للنادي وكان برفقة الزين نائبه محمد النصف، بالإضافة إلى أعضاء آخرين في ”إنفينيتي كابيتال“.

وسيتم تشكيل مجلس إدارة جديد للنادي بعد تولي الزين الرئاسة وسيكون النصف نائبًا له وخافيير غونزاليس كالفو نائب الرئيس والمدير التنفيذي والمدير أدريان فرنانديز وأنطونيو بالاسيوس مستشار وسكرتير مجلس الإدارة.

وستكون الإدارة الجديدة للنادي حاضرة لمباراة قرطبة المقبلة أمام ماربيلا، الأحد المقبل، في إطار الجولة الـ 18 من دوري الدرجة الثانية الإسباني (B).

ويملك المستشار تركي آل الشيخ نادي ألميريا الإسباني المنافس في الدرجة الثانية، بينما يملك نادي ملقة رجل أعمال قطري من العائلة المالكة.