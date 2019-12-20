صحيفة تكشف مفاجأة بشأن تعاقد نادي برشلونة مع فرينكي دي يونغ

ذكرت صحيفة ”تلغراف“ الهولندية أن نادي برشلونة الإسباني تعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونغ رغم معارضة مدربه الإسباني إرنيستو فالفيردي الذي لم يكن يرغب في قدومه للفريق.

وتعاقد برشلونة مع فرينكي دي يونغ، البالغ من العمر 22 عامًا، نجم أياكس السابق مقابل 75 مليون يورو و11 مليون يورو كحوافز بعقد لمدة 5 مواسم لغاية صيف 2024 بعد منافسة قوية مع باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وبحسب الصحيفة الهولندية فإن الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي والألماني توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان حاولا إقناع دي يونغ لكنهما فشلا أمام إعجاب الدولي الهولندي الشاب ببرشلونة ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي كان يرغب باللعب بجواره.

وانتقدت الصحيفة الهولندية مدرب برشلونة فالفيردي لأنه لم يحسن استغلال دي يونغ كلاعب وسط يرغب في اللعب بحرية في وسط الميدان مؤكدة أنه يقيده بأدوار تحد من إمكانياته في وسط الملعب.

ويعتبر فرينكي دي يونغ من أحسن تعاقدات برشلونة هذا الموسم فقد استطاع أن يضمن مكانًا رسميًا في الفريق ويقدم أداءً جيدًا، مقابل عدم اقتناع جماهير برشلونة بما يقدمه الفرنسي أنطوان غريزمان أغلى صفقات الفريق في الصيف الماضي.

وشارك فرانكي دي يونغ في 23 مباراة رفقة برشلونة سجل خلالها هدفًا وحيدًا وقدّم تمريرتين حاسمتين.