كريم بنزيما يفاجئ إدارة ريال مدريد في مفاوضات تجديد العقد

كشفت تقارير صحفية مفاجأة تتعلق بمستقبل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما نجم هجوم نادي ريال مدريد الإسباني مع الميرينغي.

ويعيش بنزيما واحدًا من أفضل مواسمه مع ريال مدريد، بعد أن شارك في 22 مباراة، وأحرز 16 هدفًا وصنع 7 أخرى، وأصبح الهداف الأول للنادي الملكي، وساهم هدفه الأخير في مرمى فالنسيا، خلال اللقاء قبل الماضي، في إنقاذ الميرينغي من السقوط في فخ الهزيمة الثانية له هذا الموسم في الدوري الإسباني، الليغا.

ولم ينجح بنزيما في هز شباك برشلونة خلال مباراة الكلاسيكو التي انتهت بالتعادل السلبي مساء الأربعاء، إلا أنه كان أحد أبرز لاعبي ريال مدريد، وساهمت تحركاته في تشكيل خطورة كبيرة على مرمى البلوغرانا.

ويتصدر بنزيما قائمة هدافي الليغا برصيد 12 هدفًا، متساويًا مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم وأسطورة برشلونة.

وقالت صحيفة ”أس“ الإسبانية إن المفاوضات بين كريم بنزيما وإدارة ريال مدريد تسير على قدم وساق، لتجديد عقد اللاعب مع النادي الملكي.

وينتهي عقد بنزيما مع ريال مدريد في يونيو 2021، وأدى تألقه اللافت للنظر خلال الموسم الجاري إلى إجبار مسؤولي الملكي على التحرك لتمديد عقده مع النادي.

وأشارت ”أس“ إلى أن إدارة ريال مدريد ترغب في تجديد عقد بنزيما لمدة عامين، بحيث ينتهي عقده الجديد في صيف 2023، إلا أن اللاعب اعترض على ذلك.

وأكدت الصحيفة المدريدية، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، أن بنزيما يريد تجديد عقده مع ريال مدريد لمدة موسم واحد فقط، بحيث ينتهي في صيف 2022.

وتابعت: ”لا يرغب بنزيما في الارتباط بريال مدريد فترة طويلة، حيث أكد لمسؤولي النادي أنه يريد التأكد أولًا من كونه قادرًا بنسبة 100% على العطاء والاستمرار على نفس المستوى في صفوف النادي الملكي، وهو ما يدفعه لطلب التجديد لمدة موسم واحد فقط“.

ويرتدي بنزيما، 32 عامًا، قميص ريال مدريد منذ العام 2009، بعد انتقاله إلى الميرينغي من ليون الفرنسي مقابل 35 مليون يورو.