ارتفاع حصيلة المصابين جراء اشتباكات الكلاسيكو إلى 60 شخصًا والقبض على 10

أعلنت الشرطة الإسبانية، الخميس، عن إيقاف عشرة أشخاص وإصابة أكثر من 60 في اشتباكات بين الانفصاليين الكتالونيين وعناصرها خارج ملعب ”كامب نو“، مساء الأربعاء، حيث كان برشلونة يواجه ضيفه وغريمه ريال مدريد، في ”كلاسيكو“ الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقام محتجون ملثمون بإشعال النار في حاويات النفايات، وألقوا الحجارة والزجاجات على رجال الشرطة الذين ردوا بالرصاص المطاطي والهراوات في شارع بالقرب من الملعب.

وأقيمت المباراة وسط إجراءات أمنية مشددة، في ظل دعوات للتظاهر في محيط الملعب، لكن اللقاء نفسه لم يشهد أي اضطرابات داخل ملعب ”كامب نو“، على الرغم من بعض التوتر خارجه، وحصول إشكالات بين محتجين وأفراد من الشرطة.

Ahora mismo hay 2 DETENIDOS, 21 HERIDOS y 6 de ellos trasladados al HOSPITAL por los INCIDENTES fuera del CAMP NOU ¡Más DETALLES a las 12 de la noche en #ElChiringuitoDeMega! pic.twitter.com/U5zxBX3yyB — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 18, 2019

????????BARRICADAS en los EXTERIORES del CAMP NOU y los @MOSSOS AVANZAN ¡Verás TODAS LAS IMÁGENES a las 12 de la noche en @elchiringuitotv! pic.twitter.com/PKoinVb1c5 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 18, 2019

وكان من المفترض أن تقام المباراة ضمن المرحلة العاشرة من الدوري المحلي، في 26 أكتوبر الماضي، لكنها أرجئت بسبب أعمال العنف والتظاهرات في إقليم كاتالونيا؛ احتجاجًا على سجن تسعة قياديين انفصاليين ما بين تسعة و13 عامًا؛ بسبب دورهم في محاولة الإقليم الانفصال عن العاصمة مدريد عام 2017.

وشل المتظاهرون حركة المرور خارج الملعب، بعدما حثتهم منظمة ”تسونامي الديمقراطية“ المؤيدة لانفصال الإقليم، على التجمع في أربع نقاط محددة حوله قبل أربع ساعات من انطلاق المباراة؛ ما أثار مخاوف من احتمال عدم التمكن من إقامة المباراة المرتقبة التي انتهت بالتعادل السلبي.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإقليمية في كاتالونيا، إن الشرطة أوقفت 10 أشخاص؛ بسبب مواجهة السلطة والتسبب في اضطراب عام، فيما قالت خدمات الطوارىء إنها عالجت 64 شخصًا من إصابات طفيفة، بينهم 39 شرطيًا.

لكن المتحدث باسم الشرطة، قال إن ما مجموعه 56 عنصرًا أصيبوا، بينهم اثنان يعانيان من كسر في العظام.