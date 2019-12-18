مباراة برشلونة وريال مدريد.. تعرّف على تقييم نجوم الكلاسيكو

حضرت المتعة في كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد على ملعب ”كامب نو“، ولكن الأهداف غابت ، وخرجت القمة الإسبانية سلبية، وحصل كل فريق على نقطة لم تغير من الوضع شيئًا على قمة الدوري الإسباني، الليغا.

وحافظ برشلونة على الصدارة بفارق الأهداف فقط عن ريال مدريد، بعد أن تساوى العملاقان بـ36 نقطة.

وللمرة الأولى منذ 17 عامًا، يخرج الكلاسيكو ”الأزمة“ دون أن تهتز الشباك، علمًا بأن المباراة تأجلت من يوم 26 أكتوبر الماضي إلى، اليوم الأربعاء، بسبب التوترات الأمنية والسياسية التي شهدها إقليم كتالونيا، وكانت أيضًا تهدد إقامة مباراة اليوم، ولكن الأمور مرّت بسلام، بعد إجراءات أمنية غير مسبوقة.

وعلى المستوى الفني، تفوق ريال مدريد على مدار التسعين دقيقة، وكان صاحب المبادرة الهجومية، ونجح الفرنسي زين الدين زيدان في السيطرة تمامًا على منطقة المناورات، وحرم برشلونة من أكبر مميزاته وهي الاستحواذ، وذلك بفضل الثلاثي: فالفيردي، وكاسيميرو، وتوني كروس، وشكّل الهجوم المدريدي خطورة كبيرة على مرمى الألماني تير شتيغن، وحرم الحكم مدعومًا بتقنية الفيديو، VAR، الميرينغي من هدف سجّله غاريث بيل، بسبب تسلل الفرنسي فيرلاند ميندي قبل وصول الكرة للويلزي الدولي.

على الجانب الآخر، ظهر برشلونة مفككًا ولم تكن خطوطه مترابطة على الإطلاق خلال اللقاء، وتفوق وسط مدريد على ثلاثي وسط البارسا فرانكي دي يونغ وراكيتيتش، وسيرجي روبيتو، وحاول فالفيردي إدراك الموقف بنزول التشيلي فيدال بدلًا من البرتغالي سيميدو، ونجح ولو بشكل نسبي في استعادة السيطرة، ولكن الخطورة تمثلت بصناعة ميسي لبعض الفرص، وتكفله بإهدار أخرى لا تضيع من الأسطورة الأرجنتينية.

ورصدت صحيفة ”الإندبندنت“ البريطانية تقييم لاعبي برشلونة، وريال مدريد في الكلاسيكو، والذي جاء كالتالي:

برشلونة

تير شتيغن وبيكيه وميسي 8 درجات، وهم الأعلى في تقييم البارسا والريال معًا.

وحصل على 7 درجات كل من: لانغليت، وفرانكي دي يونغ، وسيرجي روبيتو، وراكيتيتش.

وحصل على 6 درجات كل من: جوردي ألبا، وغريزمان، ولويس سواريز.

ريال مدريد

تيبو كورتوا، فاران، إيسكو 6 درجات.

وحصل على 7 درجات كل من: كريم بنزيما، وفالفيردي، وغاريث بيل، وكاسميرو، وتوني كروس، وفيرلاند ميندي، وراموس، وكارفاخال.