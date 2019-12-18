ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو (صورة)

تعادل فريق برشلونة مع ضيفه ريال مدريد سلبيًا في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

وفرض الريال سيطرته المطلقة على مجريات الشوط الأول، الذي أهدر خلاله أكثر من فرصة محققة، غير أنه فشل بترجمتها إلى أهداف بسبب التألق غير العادي للألماني مارك أندري تير شتيغن حارس مرمى برشلونة.

وفي المقابل، تقاسم الفريقان الاستحواذ على الكرة خلال الشوط الثاني، والذي كان خلاله الفريقان أكثر حذرًا من أجل تفادي الخسارة.

وجرت المباراة في ظل إجراءات أمنية غير مسبوقة في تاريخ لقاءات الفريقين، في ظل احتجاجات سكان إقليم كتالونيا المطالبين بالانفصال عن إسبانيا، والتي تسببت بتأجيل المباراة التي كان مقررًا لها أن تقام في أكتوبر الماضي.

ورغم ذلك، توقفت المباراة بضع دقائق خلال الشوط الثاني، بعدما ألقت الجماهير التي ملأت مدرجات ملعب ”كامب نو“ بعض الكرات داخل أرض الملعب للتعبير عن مطالبها السياسية.

وارتفع رصيد كلا الفريقين إلى 36 نقطة، وإن تواجد برشلونة على القمة لتفوقه بفارق هدفين على الريال، صاحب المركز الثاني.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني كاملًا: