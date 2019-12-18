قبل مباراة الكلاسيكو.. سرقة منزل نجم برشلونة نيلسون سيميدو

هاجمت مجموعة من اللصوص، اليوم الأربعاء، الساعة الثانية ظهرًا منزل لاعب برشلونة نيلسون سيميدو وذلك قبل مباراة الكلاسيكو.

وبحسب ما نشرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإنه تمت مهاجمة منزل نجم برشلونة والظهير الأيمن للفريق، نيلسون سيميدو 26 عامًا في مقاطعة إيسبلوجيس دي يوبريغات بإسبانيا، وذلك أثناء تواجده مع فريقه قبل مباراة الكلاسيكو أمام نادي ريال مدريد اليوم على ملعب “ الكامب نو“.

يقيم كل من لاعبي برشلونة وريال مدريد في فندق صوفيا وهو على بعد خمس دقائق من الملعب، وذلك كجزء من الإجراءات الأمنية وتأمين الفرق والحد من الاضطرابات.

وأكد متحدث باسم شرطة موسوس ديسكوادرا الإقليمية في برشلونة أنهم يحققون في عملية سطو لمنزل اللاعب سيميدو في إيسبلوجيس دي يوبريغات بالقرب من مطار المدينة، وإلى الآن لم تصدر الشرطة بيانًا رسميًا بالمسروقات، ولكن هناك محطات إذاعة إسبانية صرحت أن عدة أشياء ثمينة من الساعات والمجوهرات قد تمت سرقتها.

الجدير ذكره أن سيميدو انضم إلى قائمة اللاعبين والمدربين الذين تعرضت منازلهم للسرقة أثناء التواجد والانشغال بالمباريات الهامة، ففي الشهر الماضي استُهدف منزل مهاجم وست هام الإسباني السابق خافيير هيرنانديز من قبل لص، بعد شهرين فقط من توقيعه مع إشبيلية، وتعرض مدافع ريال مدريد رافائيل فاراني ونجم برشلونة جيرارد بيكيه أيضًا إلى استهداف اللصوص لمنازلهم أثناء مبارياتهم الهامة وأثناء تدريباتهم للاستعداد لها.

يذكر أن مواجهة الكلاسيكو كانت ستقام في 26 أكتوبر الماضي، لكنها تأجلت في ظل احتجاجات نظمت للتنديد بإدانة قادة داعين لانفصال كتالونيا.

وستقام المباراة المهمة لحسم متصدر ”الليغا“ وسط إجراءات أمنية مشددة؛ بسبب مخاطر وجود مظاهرات واحتجاجات خارج وداخل الملعب.

وتنشر السلطات الإسبانية أكثر من 3 آلاف عنصر أمني من بينهم عناصر خاصة حول الفندق وملعب الكلاسيكو لتأمين المباراة، إزاء الدعوات المنتشرة بالتظاهر يوم اللقاء من قبل منصة (تسونامي الديمقراطية)، التي تخطط للتظاهر خارج وداخل الملعب تحت شعار ”اجلس وتحدث“، ضد إدانة عدد من الداعين لاستقلال إقليم كتالونيا بالسجن.