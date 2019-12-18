شرطة كتالونيا تصادر أقنعة ليونيل ميسي من جماهير برشلونة قبل مباراة الكلاسيكو (صورة)

منعت سلطات الأمن دخول أقنعة تحمل وجه ليونيل ميسي إلى استاد كامب نو الخاص ببرشلونة قبل الكلاسيكو أمام ريال مدريد، في ظل احتجاجات واسعة اجتاحت برشلونة قبل المباراة بنحو أربع ساعات.

واحتج أنصار جماعة ”تسونامي الديمقراطية“ المطالبة باستقلال إقليم كتالونيا خارج ”كامب نو“ وفي أرجاء مدينة برشلونة؛ من أجل المطالبة باستقلال الإقليم.

هذا وقد منعت سلطات الشرطة دخول الجماهير وهي تحمل أقنعة قائد برشلونة لاستخدامها في الاحتجاج خلال المباراة التي تحظى باهتمام عالمي واسع.

وصادر رجال الشرطة الأقنعة من الجماهير قبل دخول الاستاد الذي يسع إلى نحو 90 ألف متفرج، وهو الاستاد الأكبر في أوروبا.

وكانت مواجهة الكلاسيكو ستقام في 26 أكتوبر الماضي، لكنها تأجلت في ظل احتجاجات نظمت للتنديد بإدانة قادة داعين لانفصال كتالونيا.

وستقام المباراة المهمة لحسم متصدر ”الليغا“ وسط إجراءات أمنية مشددة؛ بسبب مخاطر وجود مظاهرات واحتجاجات خارج وداخل الملعب.

وتنشر السلطات الإسبانية أكثر من 3 آلاف عنصر أمني من بينهم عناصر خاصة حول الفندق وملعب الكلاسيكو لتأمين المباراة، إزاء الدعوات المنتشرة بالتظاهر يوم اللقاء من قبل منصة (تسونامي الديمقراطية)، التي تخطط للتظاهر خارج وداخل الملعب تحت شعار ”اجلس وتحدث“، ضد إدانة عدد من الداعين لاستقلال إقليم كتالونيا بالسجن.