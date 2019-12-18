الكلاسيكو: وصول فريقي ريال مدريد وبرشلونة والحكام لملعب كامب نو دون مشاكل

وصل فريقا ريال مدريد وبرشلونة وحكام اللقاء لملعب الكامب نو دون مشاكل، رغم المظاهرات التي تحيط بكل أبوابه من طرف متظاهرين جاؤوا تلبية لدعوة من ”تسونامي الديمقراطية“.

وكان طاقم التحكيم بقيادة الحكم هيرنانديز هيرنانديز أول الواصلين للملعب، ثم تبعه فريق برشلونة وبعده ريال مدريد.

ووصلت بعثة ريال مدريد للملعب في حافلتين، ضمت الأولى اللاعبين والطاقم الفني، والثانية الطاقم الإداري وعلى رأسه رئيس الفريق فلورنتينو بيريز.

واستفاد الفريقان من قصر المسافة بين الفندق الذي كانا يقيمان فيه “ الأميرة صوفيا “ وملعب الكامب نو، والتي لا تتجاوز 500 متر، وهو ما سهل من مأمورية الأمن في حماية الجميع نحو الملعب.

واستمرت المظاهرات في محيط الملعب من طرف آلاف المتظاهرين الذين يحملون أعلام كاتالونيا ولافتات تطالب إسبانيا بالحوار.

ووصل الفريقان حسب البرنامج الذي حدده الأمن قبل ساعتين من اللقاء، فيما يتوافد على الملعب جماهير اللقاء دون مشاكل ودون تصادم مع المتظاهرين، رغم بعض النقاشات الثنائية التي رصدتها الصحافة الإسبانية.