تصريحات مثيرة من رئيس إقليم كتالونيا قبل انطلاق الكلاسيكو

توقع رئيس إقليم كتالونيا، يوا كيم تورا، فوز برشلونة أمام ريال مدريد في كلاسيكو الأرض الذي سيقام اليوم الأربعاء على ملعب كامب نو، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقال تورا أمام البرلمان المحلي إنه سيتوجه الليلة إلى كامب نو، لمتابعة المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة، مضيفًا على سبيل المزاح ”سأذهب بقميص برشلونة“.

وأكد رئيس الإقليم الواقع في شمال شرقي إسبانيا على ضرورة احترام ”حق الاحتجاج“، متوقعًا أن يعبر المواطنون عن آرائهم ”بحرية وبشكل هادئ“ في المناطق المحيطة بكامب نو.

وفي هذا الصدد، ذكر تورا أن ”برشلونة تمثل دائمًا مكانًا حيث يعبر الناس عن آرائهم بحرية“.

وأضاف أن ”هذه الليلة، سيعبرون عن آرائهم بحرية وبشكل هادئ، وسنستمتع بمباراة كرة قدم رائعة“.

وكانت مواجهة الكلاسيكو ستقام في 26 أكتوبر الماضي، لكنها تأجلت في ظل احتجاجات نظمت للتنديد بإدانة قادة داعين لانفصال كتالونيا.

وستقام المباراة المهمة لحسم متصدر ”الليغا“ وسط إجراءات أمنية مشددة بسبب مخاطر وجود مظاهرات واحتجاجات خارج وداخل الملعب.

من جهة أخرى اجتمع رئيسا ناديي ريال مدريد وبرشلونة اليوم الأربعاء، في مطعم بفندق صوفيا في مدينة برشلونة لتناول الغداء التقليدي الذي يسبق مباريات الكلاسيكو، وهو نفس الفندق الذي وصلت إليه منذ قليل حافلتا ”الملكي“ و“البرسا“ استعدادًا للمواجهة بينهما على ملعب الكامب نو في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة للدوري الإسباني.

واعتاد رئيسا الريال والبرسا الظهور أمام وسائل الإعلام عند مدخل المطعم قبل هذا النوع من المباريات، لكن تم إلغاء هذا التقليد هذه المرة بسبب الإجراءات الأمنية المشددة.

وكان ”البلاوغرانا“ قد نشر بالفعل صورًا للقاء بين الرئيسين فلورنتينو بيريز (ريال مدريد) وجوسيب ماريا بارتوميو (برشلونة) داخل المطعم وصورًا أخرى وهما يتصافحان.

ويُنتظر أن تتوجه الحافلتان إلى معقل برشلونة، حيث يقع ملعب الكامب نو على بعد أقل من 500 متر من الفندق.

وتنشر السلطات الإسبانية أكثر من 3 آلاف عنصر أمني من بينهم عناصر خاصة حول الفندق وملعب الكلاسيكو لتأمين المباراة، إزاء الدعوات المنتشرة بالتظاهر يوم اللقاء من قبل منصة (تسونامي الديمقراطية)، التي تخطط للتظاهر في خارج وداخل الملعب تحت شعار ”اجلس وتحدث“، ضد إدانة عدد من الداعين لاستقلال إقليم كتالونيا بالسجن.

وكان الاتحاد الإسباني اضطر لتأجيل المباراة التي كان يفترض إقامتها يوم 26 أكتوبر الماضي بسبب المظاهرات التي كانت تشهدها مدينة برشلونة من قبل الداعين للاستقلال عن إسبانيا.