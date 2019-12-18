الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل.. كل ما تريد معرفته عن كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

تتجه الأنظار مساء اليوم الأربعاء إلى ملعب كامب نو لمتابعة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وضيفه ريال مدريد في لقاء القمة المرتقب للدوري الإسباني.

ويترقب المتابعون صدامًا كرويًا مثيرًا على أرض الملعب بين مواهب بالجملة في تشكيلة الفريقين، بجانب الصراع التكتيكي بين الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة والفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي ملامح مواجهة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب كامب نو في برشلونة في تمام الساعة العاشرة مساء الأربعاء بتوقيت السعودية، وهي المواجهة المؤجلة من الجولة العاشرة للدوري الإسباني.

وتأجلت المباراة من يوم 26 أكتوبرالماضي بسبب احتجاجات في إقليم كتالونيا وأسباب أمنية أثرت على إقامة اللقاء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.

ترتيب الفريقين

يحتل برشلونة صدارة ترتيب الليغا برصيد 35 نقطة بفارق الأهداف عن ريال مدريد، وكلاهما يبتعد بفارق 4 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثالث.

تلقى برشلونة 3 هزائم قبل مواجهة الليلة بينما خسر ريال مدريد مرة واحدة، ولكن الريال تعادل 5 مرات مقابل تعادلين للبارسا.

وسجل هجوم برشلونة 43 هدفًا مقابل 33 هدفًا للريال، واستقبل دفاع ريال مدريد 12 هدفًا مقابل 20 هدفًا هزت شباك البارسا.

ويتصدر ترتيب هدافي الفريقين والليجا الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة والفرنسي كريم بنزيمة نجم ريال مدريد برصيد 12 هدفًا.

ماذا يقول التاريخ؟

يتقابل الفريقان للمرة 243 في لقاءات رسمية، ويتفوق برشلونة 96 مرة مقابل 95 انتصارًا لريال مدريد و51 تعادلًا.. وعلى صعيد الليجا تقابل الفريقان 178 مرة وفاز كل فريق 72 مرة وتعادلا خلال 34 مباراة.

وكان أول لقاء بين الفريقين يوم 13 مايو عام 1902 وفاز برشلونة بنتيجة 3-1 كما فاز البارسا بهدف نظيف في آخر لقاء.

وينتظر سيرجيو راموس مدافع وقائد ريال مدريد رقم خاص حال مشاركته في لقاء الليلة بالوصول إلى 43 مباراة كلاسيكو خاضها ليصبح أكثر لاعب يخوض مباريات الكلاسيكو، حيث يتساوى حاليًا مع عدة لاعبين على رأسهم تشافي هيرنانديز لاعب برشلونة الأسبق.

ويبقى الفوز الأكبر من نصيب ريال مدريد بنتيجة 11-1 يوم 19 يونيو 1943، وسجل 23 لاعبًا هاتريك في لقاءات الكلاسيكو، بينما يبقى هداف الكلاسيكو الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيدد 26 هدفًا، وهداف لقاءات الليجا أيضًا، بفارق 4 أهداف عن مواطنه ألفريد دي ستيفانو، الذي سجل 14 هدفًا في كلاسيكو الليجا، وهو ثاني هدافي الكلاسيكو بشكل عام بالتساوي مع البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الريال السابق برصيد 18 هدفًا.

فالفيردي ضد زيدان

يتفوق الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد على إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة خلال مواجهات الثنائي ضد بعضهما البعض.. وفاز زيدان 5 مرات من 7 لقاءات وخسر مرة وتعادل أخرى.

ولعب زيدان كمدرب ضد برشلونة 7 مرات فاز في 3 مواجهات وخسر مرتين وتعادل مثلهما، بينما واجه فالفيردي ريال مدريد 28 مرة فاز في 9 لقاءات وتلقى 15 هزيمة وتعادل 4 مرات.

برشلونة.. ميسي فرس الرهان

يبحث برشلونة عن فوز مهم معنويًا على حساب منافسه التقليدي ولتعزيز الصدارة، وهو ما أكده المدرب إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، موضحًا أن المباراة لن تكون حاسمة ومجرد لقاء في مشوار الدوري، كما أنه لا يخشى شيئًا في الكلاسيكو.

ويغيب عن برشلونة الثنائي عثمان ديمبيلي وآرثر بسبب الإصابة، ويعتمد فالفيردي على طريقة 4-3-3 بوجود حارس المرمى مارك تير شتيجن وأمامه الرباعي الدفاعي جيرارد بيكيه وكليمنت لينجليه مع الظهير الأيمن سيرجي روبيرتو والظهير الأيسر جوردي ألبا.

ويقود خط الوسط سيرجيو بوسكيتس لاعب الارتكاز الدفاعي وبجواره إيفان راكيتيتش وفرانكي ديونج، بينما يضع برشلونة رهانه على مثلث الهجوم (MSG) بوجود ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان ولويس سواريز.

وسجل هذا المثلث الهجومي هذا الموسم بصفة عامة حتى الآن 33 هدفًا وأحرز الثلاثي 27 هدفًا من 43 هدفًا سجلها البارسا في 16 مباراة بالليجا.

ويعد أرتور فيدال أكثر لاعب شارك كبديل في الليجا وسجل 4 أهداف بجانب أنسو فاتي اللاعب الموهوب والواعد.

ريال مدريد.. بنزيمة كلمة السر

يتطلع ريال مدريد لتحقيق الفوزمن أجل الانفراد بالصدارة وحسم الانتصار في ملعب كامب نو، وهو الفوز الغائب على برشلونة من 6 لقاءات جمعت بين الفريقين.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي إن برشلونة كتاب مفتوح بالنسبة له ويأمل تقديم عرض قوي ومميز مشيرًا إلى أن ميسي نجم كبير ولكن ريال مدريد يملك أوراقًا مميزة أيضًا.

ويعاني ريال مدريد من غيابات مؤثرة على رأسها إدين هازارد ومارسيلو وجيمس رودريجيز ولوكاس فاسكيز وماركو أسينسيو للإصابات، مع استبعاد الثلاثي ألفارو أودريوزولا وماريانو دياز وإبراهيم دياز.

ويعتمد ريال مدريد على طريقة 4-3-3 بوجود الحارس تيبو كورتوا وأمامه رباعي الدفاع سيرجيو راموس ورافايل فاران وداني كارفخال الذي صنع 4 أهداف وفيرلاند ميندي.

ويقود خط الوسط كاسيميرو مع توني كروس والصاعد الموهوب فيدريكو فالفيردي الذي سجل هدفين وصنع 3 أهداف مع دور صانع الألعاب لوكا مودريتش الذي صنع 5 أهداف في الليجا بجانب جاريث بيل وفي الأمام كريم بنزيمة هداف الفريق وأفضل نجومه هذا الموسم.

وأكد محمد زيدان نجم بوروسيا دورتموند الألماني الأسبق لـ“إرم نيوز“ أن لقاء الفريقين سيكون حافلاً بالتفاصيل المهمة والمميزة، موضحًا أن برشلونة لديه قدرات كبيرة هجوميًا وخاصة مع وجود ميسي وسواريز وجريزمان.

وأشار إلى أن قوة ريال مدريد تكمن في معادلة خط الوسط المتميزة والتحكم في الإيقاع من خلال خبرات مودريتش وكروس وكاسيميرو.