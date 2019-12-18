مباراة برشلونة وريال مدريد: من يوقف ميسي؟.. الورقة السحرية.. والمفاجأة.. 5 أسئلة تحسم الكلاسيكو

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية مساء اليوم صوب ملعب ”كامب نو“، الذي يستضيف مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في اللقاء المؤجل بينهما في إطار لقاءات الدوري الإسباني لكرة القدم، الليغا.

ويدخل الناديان المباراة وهما في صدارة المسابقة برصيد 35 نقطة لكل منهما، ولكن برشلونة يتفوق على ريال مدريد بفارق الأهداف.

من جانبها، رصدت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية 5 أسئلة ستحسم اختبار الكلاسيكو الناري بين برشلونة وريال مدريد، وذلك في تقرير نشرته اليوم الأربعاء.

من يوقف ميسي؟

يحتل الأرجنتيني الأسطوري ليونيل ميسي، نجم برشلونة، جزءاً كبيراً من تفكير الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد قبل مباراة اليوم، لأن زيزو يعلم جيداً أن أي نتيجة إيجابية سيحققها النادي الملكي سوف تعتمد في الأساس على إخراج ميسي من الصورة تماماً، وهي مهمة شديدة الصعوبة.

وقالت الصحيفة إن وجود البرازيلي كاسيميرو، والاوروغوياني فالفيردي في وسط ملعب ريال مدريد سيعزز القدرات الدفاعية للملكي أمام ميسي ووسط برشلونة، ولكن يبقى السؤال الأهم: من سيراقب الأرجنتيني؟.

وأشارت إلى أن الأقرب لمواجهة ميسي هو فالفيردي، إذ يمكن أن يعتمد عليه زيدان في محاولة الحد من خطورة نجم برشلونة، وسبق أن قام الكرواتي ماتيو كوفاسيتش بهذه الدور مع ميسي، إلا أن خطأ واحداً من الكرواتي تسبب في خسارة الريال يومها.

الأكثر سيطرة

اعتمد الحسم خلال المباريات السابقة للكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في أغلب الأحيان على أن الفائز هو من يستطيع التحكم والسيطرة على الكرة، أي الأكثر استحواذاً خلال المباراة.

وتشير الإحصاءات إلى أن معدل استحواذ برشلونة على الكرة خلال الموسم الجاري أكبر من نظيره لدى ريال مدريد، حيث بلغت نسبة استحواذ البارسا في المباريات التي خاضها 64.1% مقابل 58.8% لريال مدريد.

وقالت ”ماركا“ إن معدل استحواذ لاعبي ريال مدريد على الكرة ارتفع بنسبة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما انعكس بصورة إيجايبة على النتائج.

وأكدت أن لاعبي برشلونة أصبح لديهم القدرة على اللعب بتكتيك مختلف عما شهدته مرحلة المدرب الأسبق للبلوغرانا بيب غوارديولا، الذي اشتهر بطريقة ”التيكي تاكا“.

دور المدافعين

سيكون للقائدين، جيرارد بيكيه، وسيرخيو راموس، دور كبير في حسم نتيجة مباراة اليوم بين برشلونة وريال مدريد، في ظل الانتقادات التي تعرض لها النجمان خلال الفترة الماضية، مع ارتكابهما أخطاء فادحة.

وأكدت ”ماركا“ أن أداء بيكيه وراموس سيكون تحت المنظار خلال مباراة الكلاسيكو، ولكن هذا لا يمنع أن الأخطاء ربما تأتي من زملاء آخرين في الفريقين، رغم أنه لا مجال للخطأ في اللقاء، لأنه يمكن أن يتسبب في حسم النقاط الثلاث.

الورقة السحرية

توقعت ”ماركا“ أن يكون الفرنسي أنطوان غريزمان، والإسباني إيسكو، بمثابة الورقة السحرية التي يمكن أن يستخدمها المدربان فالفيردي وزيدان خلال الكلاسيكو.

وأشارت إلى أن غريزمان يستطيع المناورة من الجهة اليمنى بين كاسيميرو وكارفاخال، وهو نفس الأمر الذي يمكن أن يستغله إيسكو في الثغرة بين دفاع ووسط برشلونة.

المفاجأة

عادة ما تخلو مباريات الكلاسيكو من المفاجآت الخاصة بالتشكيل، ولكن تلك المرة ربما تظهر المفاجأة من خارج الخطوط في ظل الأوراق الإستراتيجية التي يملكها برشلونة وريال مدريد على مقاعد البدلاء.

وأشارت الصحيفة المدريدية إلى أن أنسو فاتي نجم البارسا الشاب، ومعه رودريغو وفينسيوس يمكن أن يكونوا الورقة الرابحة للمدربين فالفيردي وزيدان، التي يمكن من خلالها قلب معطيات المباراة.