برشلونة يعترف بانخفاض مبيعات تذاكر الكلاسيكو وينتقد الأخبار السلبية عن الأمن

قال جوسيب فيفس المتحدث باسم برشلونة إن شرطة كتالونيا قادرة على تأمين الكلاسيكو أمام ريال مدريد، وأنه لا يوجد تنسيق مع ”تسونامي الديمقراطية“ بشأن ما يمكن أن يحدث من احتجاجات خارج كامب نو قبل المباراة لكن في الوقت ذاته اعترف بانخفاض مبيعات تذاكر الكلاسيكو.

وأكد فيفس أن الكلاسيكو سيقام في موعده والأبواب ستفتح في موعدها قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف الساعة مثلها مثل أي مباراة.

وأكد المسؤول بالنادي الكتالوني أن النادي لم يكن لديه أي اتصال مع ”تسونامي الديمقراطية“ التي تدعو للاحتجاجات قبل انطلاق الكلاسيكو وكذلك خلال المباراة، لكنه أكد أنه لا يمكن أن يتم اقتحام الملعب مع إمكانية تعبير الجماهير عن رأيهم بحرية في المدرجات كما يحدث دائما.

وأوضح المسؤول التنفيذي في برشلونة ”أننا لا نفكر هذا السيناريو على أي حال، فيما يتعلق باقتحام الملعب وإيقاف المباراة، المباراة ستكتمل ولا نفكر في أي سيناريو اخر. يمكن أن يحضر ريال مدريد وجماهيره بأريحية تامة“.

ونفى في تصريحات نقلتها صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ ما تردد بشأن عدم قدرة شرطة كتالونيا على تأمين المباراة، داعيا الجماهير للحضور ومشاهدة المباراة.

وقال ”يمكن لريال مدريد أن يلعب بكل هدوء. ذكرنا ذلك من قبل لفترة طويلة ولكن بعض الناس عازمون على خلق مناخ من القلق. “ ببساطة، الحياة الطبيعية“.

انخفاض المبيعات

ولا ينكر فيفس أن مبيعات تذاكر المباراة انخفض نتيجة لهذا التوتر الحادث حاليا، وقال فيفس، الذي دعا الجماهير إلى الذهاب للملعب لمشاهدة المباراة كالمعتاد: ”لقد انخفضت وتيرة مبيعات التذاكر بشبب الشكوك التي تحوم بشأن الاحتجاجات“.

لكن في الوقت ذاته أعلن عن وجود غداء مع مسؤولي ريال مدريد قبل المباراة نظرا للعلاقة الودية بين مجلس إدارة الناديين.

وكشف عن عدم التنسيق بشأن رفع لافتة مشتركة بين ريال مدريد وبرشلونة قبل المباراة، كما رفض الكشف عن تفاصيل خطة الانتقال إلى كامب نو، أو تفاصيل حول التدابير الأمنية.

وستنطلق الاحتجاجات في مناطق متفرقة محيطة بالملعب قبل أربع ساعات من صفارة بداية المباراة. وهذه الاحتجاجات دعت لها جماعة ”تسونامي الديمقراطية“ التي نظمت مظاهرات سابقة في أكتوبر/ تشرين الأول ردا على صدور أحكام بالسجن بحق قادة تزعموا محاولة استقلال إقليم كتاالونيا ما تسبب في إرجاء مباراة القمة بين برشلونة وريال مدريد التي كانت مقررة أصلا في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وحين تم الإعلان عن مظاهرات الأربعاء تصاعدت مخاوف من احتمال إلغاء المباراة مجددا لكن السلطات وعدت بإقامة المباراة.

وتقول جماعة ”تسونامي الديمقراطية“، التي توقعت مشاركة 25 ألف شخص في المظاهرات، إنها لا ترغب في تعطيل المباراة لكنها تريد فقط الدعوة إلى حوار بين السلطات الإسبانية والكتالونية.