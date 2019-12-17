حال مشاركته غدًا.. سيرجيو راموس يدخل تاريخ الكلاسيكو من الباب الكبير

سيدخل قائد ريال مدريد، سيرجيو راموس، تاريخ مواجهات ”كلاسيكو الأرض“ من الباب الكبير في حالة مشاركته في مباراة، يوم غدٍ الأربعاء، على ملعب الكامب نو، حيث سيصبح الأكثر مشاركة برصيد 43 مباراة.

وسيعتلي راموس (33 عامًا) عرش اللاعبين الأكثر مشاركة في تاريخ مواجهات ”الكلاسيكو“، متخطيًا أسماء من العيار الثقيل بحجم مانولو سانشيز، وتشافي هرنانديز، وباكو خينتو، الذين توقفت مشاركاتهم عند 42 مباراة.

أما النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، فسيرفع رصيده إلى 42 مباراة، ليأتي في المرتبة الثانية مباشرة خلف راموس.

وكان راموس حاضرًا في جميع مواجهات ”الكلاسيكو“ السابقة أمام الغريم التقليدي، حيث يعد ”البلاوغرانا“ المنافس الأكثر الذي واجهه (44 مباراة)، ويليه أتلتيكو مدريد (42 مباراة)، حيث كانت أولى المواجهات بقميص إشبيلية الإسباني فريقه السابق.

وكان الظهور الأول لراموس بالقميص الملكي في ”الكلاسيكو“ في 19 نوفمبر 2005، وانتهى اللقاء بخسارة ثقيلة للميرينغي في عقر داره سانتياغو برنابيو بثلاثية نظيفة.

ومن بين الـ42 مباراة التي شارك فيها، سجل خلالها 4 أهداف، خاض راموس 7 مباريات في كأس الملك، و6 في كأس السوبر الإسباني، وواحدة في دوري الأبطال.

ويأتي في المرتبة الثانية ميسي، الذي يترقب غياب راموس عن أي ”كلاسيكو“ مقبل ليجاوره في هذه القائمة، حيث سيعادل رقم الأسطورة السابق تشافي هرنانديز، كالأكثر ظهورًا في ”الكلاسيكو“ عبر تاريخ النادي الكتالوني برصيد 42 مباراة.

أما سرجيو بوسكيتس فسيرتقي للمرتبة السادسة بين لاعبي ”البرسا“، حيث سيعادل رقم ”الرسام“ أندريس إنييستا (38 مباراة).

كلاسيكو أمني

ولن يجد فريقا ريال مدريد وبرشلونة صعوبة في الاستعداد نفسيًا للكلاسيكو لأنهما سيقضيان ساعات ما قبل انطلاق المباراة في الفندق نفسه.

وأوصت الشرطة أن يبقى الفريقان في ذات الفندق خلال الساعات التي تسبق المباراة من أجل سيطرة أمنية أفضل في ظل احتجاجات مؤيدة لانفصال إقليم كتالونيا من المزمع تنظيمها بعد الظهر على أن يتوجه الفريقان إلى ملعب كامب نو غير البعيد في التوقيت نفسه.

وقال الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد:“طلبوا منا التوجه إلى الملعب معًا وهذا ما سنفعله، ولا أعرف إن كان هذا بسبب الاحتجاجات، إنه أمر جديد، ولكن علينا اتباع التعليمات، ولا شيء يمكن إضافته أكثر من هذا، المهم أن تقام المباراة، هذا كل ما في الموضوع“.

وفي المقابل قال إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة:“أفكر فقط في المباراة وما سيحدث على أرضية الملعب والأشياء الأخرى لا تقلقني، وأنا متأكد من أن المباراة ستلعب غدًا دون مشاكل، وما زلت عند رأيي بأن تأجيل الكلاسيكو لم يكن قرارًا صائبًا، وكان بإمكاننا اللعب في أكتوبر ولم يحدث أي شيء“.

وستنطلق الاحتجاجات في مناطق متفرقة محيطة بالملعب قبل 4 ساعات من صفارة بداية المباراة. وهذه الاحتجاجات دعت لها جماعة (تسونامي الديمقراطية) التي نظمت مظاهرات سابقة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ردًا على صدور أحكام بالسجن بحق قادة تزعموا محاولة استقلال إقليم كتالونيا ما تسبب في إرجاء مباراة القمة بين برشلونة وريال مدريد التي كانت مقررة أصلًا في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وحين تم الإعلان عن مظاهرات، اليوم الأربعاء، تصاعدت مخاوف من احتمال إلغاء المباراة مجددًا لكن السلطات وعدت بإقامة المباراة في موعدها.

وتقول جماعة (تسونامي الديمقراطية)، التي توقعت مشاركة 25 ألف شخص في المظاهرات، إنها لا ترغب بتعطيل المباراة لكنها تريد فقط الدعوة إلى حوار بين السلطات الإسبانية والكتالونية.