رين الفرنسي يطلب 100 مليون يورو مقابل بيع ”كامافينغا“ إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية تطورات المفاوضات بين نادي ريال مدريد الإسباني ونادي رين الفرنسي، فيما يتعلق بصفقة لاعب الوسط الشاب إدواردو كامافينغا.

وقالت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية إن مسؤولي ريال مدريد بدأوا بالفعل التفاوض مع رين لضم كامافينغا بداية من الموسم المقبل، في ظل إعجاب الفرنسي زين الدين زيدان الشديد باللاعب الشاب، ورغبته في تدعيم خط وسط الميرينغي بلاعب مميز.

وأشارت ”ليكيب“، في التقرير الذي نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أن إدارة ريال مدريد راقبت كامافينغا عن كثب خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل الأداء المميز الذي يقدمه اللاعب رفقة رين في الدوري الفرنسي، ليغ 1.

صفقة معقدة

وتابعت: ”أصبح كامافينغا، الأنغولي الأصل الذي حصل على الجنسية الفرنسية خلال العام الجاري، وانضم مؤخراً إلى منتخب فرنسا تحت 19 عامًا، أحد أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري الفرنسي، خاصة أنه يجيد الأدوار الدفاعية والهجومية، ويلعب بقدمه اليسرى“.

وأكدت أن رئيس نادي رين الفرنسي، أوليفر ليتانغ، لن يفرط في خدمات كامافينغا بسهولة، حيث طلب الحصول على 100 مليون يورو مقابل بيعه إلى ريال مدريد، وبالتالي فإن التعاقد مع لاعب الوسط الشاب لن يكون عملية سهلة على الإطلاق، خاصة أن النادي الملكي لا يمكنه دفع هذا المقابل في لاعب لا يزال في السابعة عشر من عمره.

وأشارت ”ليكيب“ إلى أن أندية برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي وأتلتيكو مدريد يتابعون كامافينغا منذ فترة طويلة ويرغبون في التعاقد معه بداية من الموسم المقبل.

العملية كانتي

وكشفت تقارير صحفية مفاجأة تتعلق بنجم نادي تشيلسي الإنجليزي، لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي، بعد نهاية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة ”صن“ البريطانية إن كانتي لا يريد الاستمرار رفقة تشيلسي في الموسم المقبل، ويرغب في الانتقال إلى وجهة جديدة تمامًا، حيث يتطلع لخوض تحد جديد خارج الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ.

وانتقل كانتي إلى تشيلسي من صفوف نادي ليستر سيتي الإنجليزي في صيف 2016 مقابل 36 مليون يورو، ويمتد عقده رفقة البلوز إلى صيف 2023.

رغبة مشتركة

ولكن ”صن“ أكدت في تقرير نشرته اليوم الأحد أن كانتي، البالغ من العمر 28 عاماً، يريد الرحيل إلى ريال مدريد، في ظل العلاقة القوية والمميزة للغاية التي يملكها اللاعب مع مواطنه زين الدين زيدان.

ويرغب زيدان في تعزيز خط وسط ريال مدريد بلاعب مميز في أداء الواجبات الدفاعية والهجومية معاً، وهو الذي يتميز به كانتي، خاصة أن صفقة انضمام بول بوغبا نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي لا تزال محاطة بالكثير من الشكوك، كما أن المانيو يريد مقابل أعلى كثيراً مما يريد الميرينغي دفعة لحسم الصفقة.

وأكدت ”صن“ أن ريال مدريد يستطيع التعاقد مع كانتي مقابل 100 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يقل بحوالي 50 مليون إسترليني عن المقابل المطلوب لضم مواطنه بوغبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ناديي يوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونخ الألماني يرغبان أيضاً في التعاقد مع كانتي، ولكن اللاعب المتوج ببطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا 2018 مع منتخب فرنسا يبدو أنه حسم الأمر تماماً، ويريد الرحيل إلى ريال مدريد.