إجراءات جديدة لضمان إقامة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

دفعت الإجراءات الأمنية المرتبطة بمباراة الكلاسيكو التي تجمع برشلونة وريال مدريد الأربعاء المقبل على ملعب كامب نو، نادي برشلونة لتغيير برنامج يوم المباراة حتى لا يصطدم اللاعبون بالمتظاهرين.

ودعت ”تسونامي الديمقراطية“ لوقفات احتجاجية أمام ملعب كامب نو لمطالبة حكومة إسبانيا بفتح حوار مع قادة الانفصال في كتالونيا وإطلاق سراحهم، كما أن المتظاهرين سيغلقون أبواب الملعب قبل ساعات من المباراة.

وكان من المفترض أن يجتمع لاعبو برشلونة في المدينة الرياضية للفريق قبل يوم من المباراة وينطلقون نحو ملعب كامب نو قبل ساعات، لكن الإجراءات الأمنية دفعتهم لتغيير البرنامج حيث سيقيمون مع لاعبي ريال مدريد في نفس الفندق.

واختارت السلطات الأمنية في برشلونة فندق الأميرة صوفيا في برشلونة مقرًا لإقامة الفريقين لأنه لا يبعد سوى 500 متر عن ملعب كامب نو، ويسهل على الفريقين الذهاب للملعب بسرعة وتحت حراسة أمنية مشددة.

وسينتقل برشلونة للفندق على الساعة 12:30 والنصف، حيث سيتناول اللاعبون وجبة الغداء، في حين سيتواجد لاعبو ريال مدريد قبل ذلك في الفندق ذاته.

وقد يلتقي لاعبو الفريقين في أروقة الفندق قبل المباراة حيث تربط علاقات جيدة بين عدد من اللاعبين في الفريقين بحكم الانتماء لنفس المنتخبات الوطنية في إسبانيا والبرازيل وكرواتيا وفرنسا.

ويصل الفريقان للكلاسيكو متصدرين للدوري الإسباني بنفس الرصيد، ويملك كل منهما 35 نقطة مع أفضلية لبرشلونة بفارق الأهداف (+32 مقابل +21).

ويملك برشلونة هجومًا هو الأفضل في الدوري الإسباني برصيد 43 هدفًا فيما يملك ريال مدريد ثاني هجوم برصيد 33 هدفًا.

لكن الفريق الملكي يتفوق دفاعيًا حيث تلقى 12 هدفًا فقط كثاني أقوى خطوط الدفاع في الدوري الإسباني، بينما تلقى برشلونة 20 هدفًا ويحتل المركز السادس في خطوط الدفاع.

كما يمتلك الفريقان أعلى متصدري هدافي الدوري الإسباني عبر الفرنسي كريم بنزيما والأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 12 هدفًا لكل منهما، ويحتل لويس سواريز المركز الثالث بـ9 أهداف.